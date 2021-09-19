Как свои деньги заработали самые богатые люди планеты

Список богатейших людей современности постоянно обновляется, но некоторые персоны в нем остаются постоянно, лишь изредка меняя позиции. Они создали собственные корпорации, на которых заработали миллионы и миллиарды долларов. В их руках есть состояние, которое и не снилось обычным людям. "Рамблер" рассказывает, как богатейшие люди планеты шли к такому успеху.

Джефф Безос

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На апрель 2021 года состояние основателя Amazon оценивается в $177 млрд. Свою компанию он основал в 1994 году. Идея создания Amazon пришла к нему во время путешествия по стране. До этого он окончил Принстонский университет и работал на Уолл-стрит.

Первоначальные инвестиции в Amazon составили всего 300 тысяч долларов. Изначально компания была книжным онлайн-магазином, а сайт запустили еще в тот момент, когда он был недоработан. Сам Безосновных объяснял это тем, что ему нужно было опередить конкурентов. Всего за три года ассортимент сайра расширился: на нем можно было покупать книги, продукты, сервисы, а также видео и аудио трансляции.

Однако состояние Безус приносит не только Amazon. В 2000 году он основал аэрокосмическую компанию Blue Origin, которая в 2015 году начала тестовые полеты в космос. Он также является владельцем издательского дома The Washington Post и имеет свой фонд с инвестициями. Впервые самым богатым человеком в мире он стал в 2017 году.

Илон Маск

Состояние Илона Маска оценивается в $151 млрд. Стоит отметить, что Маск и Безос часто меняются местами и обгоняют друг друга в рейтинге богатейших людей мира. Маск является генеральным директором двух ведущих современных компаний: SpaceX и Tesla.

Маск был одаренным ребенком, и родители заметили это еще в детстве. В 10 лет ему подарили первый компьютер, и он самостоятельно научился программировать. Уже в 12 лет он создал и продал первую видеоигру.

В 1997 году он основал первую компанию Zip2, но продал ее спустя два года. В марте 1999 года Маск стал одним из основателей X.com, которая слилась с PayPal. В 2002 году компанию продали.

Уже после этого он создал SpaceX и получил всемирную популярность. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

Он также является одним из основателей ряда компаний. Neuralink планирует заниматься разработкой компьютерных интерфейсов. Строительная компания, которая занимается тоннелями, The Boring Company. А также дочерняя компания Tesla SolarCity, производящая солнечные панели.

Бернар Арно

Бизнесмен и самый богатый человек Европы владеет состоянием в $150 млрд. Он является президентом и основателем группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. По названию можно догадаться, что компания занимается люксовыми вещами и предметами роскоши.

Еще в 80-х годах прошлого века он загорелся созданием компании, которая будет мировым лидером по производству и поставке предметов роскоши. Тогда он вернулся из. США, где изучал бизнес-приемы слияний и поглощении компаний корпорациями. С 1988 года начал скупать акции молодой компании Louis Vuitton Moët Hennessy.