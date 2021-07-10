Кем был цыган, которого любили все советские женщины

Николай Сличенко — не просто актер, режиссер и певец, но настоящий феномен мировой культуры. Именно он стал актером первого и единственного в мире цыганского театра «Ромэн», и именно ему удалось "очистить" образ цыган в массовой культуре. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Николай родился в большой цыганской семье, и с самого детства его тянуло к творчеству. Родственники замечали это и не препятствовали. Наоборот, собирали деньги всем колхозом, чтобы мальчик мог развиваться и строить карьеру.

Поразительный талант привлек к нему пристальное внимание ведущих мастеров театра "Ромэн". Поэтому из артиста вспомогательного состава он быстро вырос до главного режиссера.

Николая Сличенко обожали все советские женщины. Мало того, что он был красавцем, его вольный нрав не мог не понравиться. Как только он появлялся в коллективе, все понимали, что вот-вот что-то будет.

С годами Сличенко из красавчика-буяна превратился в аристократичного красавца. Он стал первым цыганом во главе цыганского театра за сорок шесть лет существования "Ромэн".

Однако, несмотря на успех как актера и режиссера, особое место в творческой судьбе Николая Сличенко принадлежало песне. С ней была связана вся его жизнь. В театре, в кино, на эстраде... На протяжении всей жизни он исполнял и русские, и украинские, и белорусские народные песни.

Он любил петь, а люди любили его слушать. Поэтому артист много сил тратил на то, чтобы отказаться от предложений десятков кинорежиссеров. За свою карьеру он снялся всего в четырех фильмах, включая знаменательную «Свадьбу в Малиновке».