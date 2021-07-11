Дело Квика: как один швед обманул всех

Томас Квик, он же Стюре Бергваль, однажды оставшись без средств для существования, попытался ограбить местный банк в Швеции. После неудавшегося ограбления он попал в клинику для преступников с нарушениями психики, где вскоре начал признаваться в десятках зверских убийствах. "Рамблер" расскажет историю Квика подробнее.

Фото: Niklas Maupoix/Bokmässan/CC BY-NC 2.0 Niklas Maupoix/Bokmässan/CC BY-NC 2.0

Признания Бергваля были настолько чудовищными и точными, что вскоре этим занялись полиция и прокуратура , которые были рады закрыть многие дела. В замен на свои показания Стюре потребовал лекарственные препараты, которые поддерживали его в состоянии постоянной эйфории.

Пока длилось следствие и шли суды, он пользовался своей относительной свободой таким образом, чтобы ходить в местную библиотеку и изучать обстоятельства преступлений, в которых он собирался признаваться.

Через некоторое время Квика осудили, и он уже не выходил из клиники, а лекарственные препараты, к которым пациент пристрастился за многие годы, отменили.

Вскоре Стюре Бергвалем заинтересовался известных журналист Ханнес Ростам, решивший написать историю о самом страшном преступнике Швеции. В процессе работы над статьей, он был поражен, насколько разнились показания подозреваемого и факты. И позже Стюре признался журналисту, что никаких убийств он не совершал, и просто все выдумал ради внимания к себе и ради лекарственных препаратов.