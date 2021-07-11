Дело Квика: как один швед обманул всех

Томас Квик, он же Стюре Бергваль, однажды оставшись без средств для существования, попытался ограбить местный банк в Швеции. После неудавшегося ограбления он попал в клинику для преступников с нарушениями психики, где вскоре начал признаваться в десятках зверских убийствах. "Рамблер" расскажет историю Квика подробнее.
Фото: Niklas Maupoix/Bokmässan/CC BY-NC 2.0Niklas Maupoix/Bokmässan/CC BY-NC 2.0
Признания Бергваля были настолько чудовищными и точными, что вскоре этим занялись полиция и прокуратура
, которые были рады закрыть многие дела. В замен на свои показания Стюре потребовал лекарственные препараты, которые поддерживали его в состоянии постоянной эйфории.
Пока длилось следствие и шли суды, он пользовался своей относительной свободой таким образом, чтобы ходить в местную библиотеку и изучать обстоятельства преступлений, в которых он собирался признаваться.
Через некоторое время Квика осудили, и он уже не выходил из клиники, а лекарственные препараты, к которым пациент пристрастился за многие годы, отменили.
Вскоре Стюре Бергвалем заинтересовался известных журналист Ханнес Ростам, решивший написать историю о самом страшном преступнике Швеции. В процессе работы над статьей, он был поражен, насколько разнились показания подозреваемого и факты. И позже Стюре признался журналисту, что никаких убийств он не совершал, и просто все выдумал ради внимания к себе и ради лекарственных препаратов.
Когда Бергваль официально отказался от своих показаний, оказалось, что в архивах нет ни одной бесспорной улики, которая подтверждала бы вину человека, отсидевшего много лет за убийства, которых он не совершал. Несмотря на то, что многие отказывались верить в невиновность Квика, факты говорили об обратном. И в 2013 году Стюре Бергваль вышел на свободу, и теперь проживает на севере Швеции в свое удовольствие.