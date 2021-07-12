Живущая в Англии россиянка назвала отличие русских

Россиянка приехала в Англию по туристической визе, но задержалась на полгода, а впоследствии вышла замуж за англичанина. Стала работать в сфере ремонта и заметила, что у местных жителей совершенно другой подход к бытовым вопросам.
Навык что-то отремонтировать, починить встречается крайне редко у англичан:
"Если честно, я поняла, что все эти навыки — в нашей русско-славянской крови, — утверждает она. — Нормальный англичанин для того, чтобы повесить крючок в ванной комнате, вызовет целую бригаду специалистов".