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Переехавшая в Англию россиянка назвала главное отличие русских

Стелла Шмель
4 часа назад
Елена Садко, россиянка, которая переехала в Англию жить, рассказала, в чем заключается главное отличие наших соотечественников от иностранцев. Своим наблюдением она поделилась с "Лентой.ру".
Живущая в Англии россиянка назвала отличие русских
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Россиянка приехала в Англию по туристической визе, но задержалась на полгода, а впоследствии вышла замуж за англичанина. Стала работать в сфере ремонта и заметила, что у местных жителей совершенно другой подход к бытовым вопросам.
Навык что-то отремонтировать, починить встречается крайне редко у англичан:
"Если честно, я поняла, что все эти навыки — в нашей русско-славянской крови, — утверждает она. — Нормальный англичанин для того, чтобы повесить крючок в ванной комнате, вызовет целую бригаду специалистов".
Ранее "Рамблер" писал, что канадский паспорт удивил россиян.
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