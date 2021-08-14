Что известно о семье Ангелы Меркель

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель известна как политический деятель и ученый. Она — первая женщина, которая заняла этот пост. Однако о личной жизни политика известно мало.

Ангела Меркель является старшим ребенком в семье. Ее мать была учительницей, а отец пастором лютеранской церкви. У Меркель есть младшие брат и сестра.

Своего первого супруга женщина встретила во время учебы в Лейпцигском университете имени Карла Маркса. Они вместе были на встрече по молодежному обмену со студентами-физиками из Москвы и Ленинграда. Ее первого мужа звали Ульрих Меркель, и именно его фамилию носит канцлер Германии. Они поженились в 1977 году.

Позднее Меркель рассказала, что считает свой первый брак ошибкой, а замуж она вышла, потому что в те времена так было нужно. Детей в этом браке она так и не родила. Они расстались спустя три года после свадьбы, а развелись спустя еще год.

«Мы поженились, потому что все женились. Сегодня это звучит глупо, но я подошла к браку без необходимой серьёзности. Я обманулась», — говорила Меркель о первом браке после развода.

Спустя два года после развода Меркель встретила другого мужчину, которого зовут Иоахим Зауэр. Они стали встречаться, когда тот еще состоял в браке с другой женщиной. Со свадьбой пара тянула долго. Сначала Зауэр должен был официально развестись, да и после неудачного опыта Меркель не хотела спешить. Официально они вступили в брак только спустя 14 лет отношений.