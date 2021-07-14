Как выглядит самая хорошо сохранившаяся мумия

Одна из самых прекрасно сохранившихся мумий в мире - это тело состоятельной матроны из Китая. Ее звали Синь Чжуй и она скончалась в возрасте 50 лет. Женщина умерла около 160 года до н. э. Ее тело было помещено в гробницу, которую обнаружили во время военных учений в Китае лишь в 1971 году. Прекрасно сохранившаяся мумия порядком удивила ученых. Подробнее об этом и о том, как она выглядела, в материале "Рамблера".
Кто такая Синь Чжуй
Синь Чжуй еще называют Леди Дай. Она принадлежала к китайской элите, а ее супруг был был канцлером королевства Чанша. Синь Чжуй была гедонисткой. Именно это, как предполагают археологи, и сгубило женщину.
Художественная реконструкция облика Синь Чжуй
Леди Дай любила вкусно поесть, а будучи представительницей богатой семьи, она всегда могла себе это позволить. Как итог: к 50 годам женщина весила 130 килограммов при очень скромном росте - всего 152 сантиметра.
У Леди Дай в желудке обнаружили ленточных червей, а при жизни она страдала проблемами с позвоночником.
Исследователи считают, что многие знатные дамы Древнего Китая вели не знали меры в еде и вели разгульный образ жизни, при этом мало двигались, а как следствие - суженные коронарные артерии и ожирение.
Мумия
Похоронили Синь Чжуй со всеми почестями и, как подобает знати, в ее гробнице лежали роскошные предметы, которые ей бы пригодились в загробной жизни. Кстати, рядом с ее гробницей были обнаружены и гробницы ее супруга и сына, но они оказались разграблены, то время как ее оставалась нетронутой.
Поистине удивляет то, как сохранилось тело. Ее кожа оставалась мягкой, в венах нашли кровь, суставы не утратили способность к движению, а внутренние органы сохранились так, будто Синь Чжуй смерть настигла совсем недавно.
Мумия находилась в саркофаге с желтоватой жидкостью. Увы, она испарилась, как только гробница была вскрыта, поэтому ученые до сих пор не знают состав того вещества, которое помогло телу Синь Чжуй сохраниться так хорошо, несмотря на колоссальный временной отрезок.