Как выглядит самая хорошо сохранившаяся мумия

Одна из самых прекрасно сохранившихся мумий в мире - это тело состоятельной матроны из Китая. Ее звали Синь Чжуй и она скончалась в возрасте 50 лет. Женщина умерла около 160 года до н. э. Ее тело было помещено в гробницу, которую обнаружили во время военных учений в Китае лишь в 1971 году. Прекрасно сохранившаяся мумия порядком удивила ученых. Подробнее об этом и о том, как она выглядела, в материале "Рамблера".

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Кто такая Синь Чжуй

Синь Чжуй еще называют Леди Дай. Она принадлежала к китайской элите, а ее супруг был был канцлером королевства Чанша. Синь Чжуй была гедонисткой. Именно это, как предполагают археологи, и сгубило женщину.

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Художественная реконструкция облика Синь Чжуй

Леди Дай любила вкусно поесть, а будучи представительницей богатой семьи, она всегда могла себе это позволить. Как итог: к 50 годам женщина весила 130 килограммов при очень скромном росте - всего 152 сантиметра.

У Леди Дай в желудке обнаружили ленточных червей, а при жизни она страдала проблемами с позвоночником.

Исследователи считают, что многие знатные дамы Древнего Китая вели не знали меры в еде и вели разгульный образ жизни, при этом мало двигались, а как следствие - суженные коронарные артерии и ожирение.

Мумия

Похоронили Синь Чжуй со всеми почестями и, как подобает знати, в ее гробнице лежали роскошные предметы, которые ей бы пригодились в загробной жизни. Кстати, рядом с ее гробницей были обнаружены и гробницы ее супруга и сына, но они оказались разграблены, то время как ее оставалась нетронутой.

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Поистине удивляет то, как сохранилось тело. Ее кожа оставалась мягкой, в венах нашли кровь, суставы не утратили способность к движению, а внутренние органы сохранились так, будто Синь Чжуй смерть настигла совсем недавно.

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