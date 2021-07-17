Как сложилась судьба первого ребенка из пробирки

10 ноября 1977 года в лаборатории английского города Олдем произошло чудо: оплодотворенная в чашке Петри яйцеклетка была успешно пересажена в матку женщины. И через 38 недель на свет появилась на свет Луиза Джой Браун — первый "ребенок из пробирки". "Рамблер" расскажет, как сложилась ее жизнь спустя столько лет.

В то время технология искусственного оплодотворения была экспериментальным и ненадежным методом. несмотря на это, родители Луизы Лесли и Джон Брауны все-таки решились доверить свое будущее врачам. Женщине удалось забеременеть с первой попытки.

Рождение Луизы мгновенно стало глобальной сенсацией, которая ознаменовала собой поворотный момент в лечении бесплодия и подарила надежду миллионам пар, которые не могли завести ребенка.

Перед тем, как девочку впервые передали в руки роженицы, она прошла около 60 различных тестов, которые доказали ее "нормальность". На протяжении долгого времени Луиза приковывала внимание всего мира. Несколько месяцев Лесли не могла спокойно выйти из дома: репортеры преследовали ее повсюду. Поэтому семья Браунов решила переехать в другой дом.

Также родители Луизы иногда путешествовали с дочерью по различным научным конференциям, чтобы продемонстрировать миру, что процедура безопасна, ребенок родился нормальным. И еще через четыре года с помощью ЭКО родилась вторая дочь Браунов.

@louisejoybrown