«Швырнула в меня чашку кофе»: почему увольняются россияне

Иногда хватает пары дней, чтобы не только устроиться на работу, но и уволиться. Кому-то нужно много лет, чтобы принять судьбоносное решение, а кому-то достаточно и пары часов на новом месте. «Рамблер» собрал истории самых стремительных увольнений. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма "Особо опасен" Кадр из фильма "Особо опасен"

С точки зрения психологии, уволиться сразу гораздо легче, чем тогда, когда человек уже некоторое время проработал на одном месте, привык к рабочему ритму и вписался в коллектив. Но иногда ситуация складывается так, что медлить нельзя.

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Warpghost: «Техподдержка, офис, молодой парень, лето. Пришел в первый день, занес документы кадровикам и сел познавать специфику процесса. Через 3 часа сказал что отойдет в уборную и не вернулся, на мобильный не отвечал. Пробили по логам - вышел из здания. На следующий день позвонил и спросил когда за трудовой зайти. На вопрос что случилось, сказал «у вас что-то сложно».

Tkhorzhevskaya: «Я так устроилась "Работа в офисе в центре города, зарплата 50 тысяч, 8 часовой рабочий день". На деле оказалось, что надо ходить по квартирам и втюхивать какой-то негосударственный пенсионный фонд. Сказала, что меня не устраивает и ушла в первый же день, тоже удивлялись, типа а зачем приходила тогда».

Ermi05: «Я на производство лимонада устроился. Одну смену отпахал — просто ******. Даже поспать отойти невозможно. Конвейер. На следующий день уволился».

DarksideF: «То же самое, но с заводом мебели. Отпахал 10 часов смену с перерывами по графику 5 минут. Следующим утром написал, что не приду, потом пришел, уладил бумажные дела и забрал зарплату. Зато это дало мне толчок взяться за ум и наконец-то пойти в программисты».

Vasiliypupok: «К нам на техподдержку, тоже устраивался такой работник, проработал 2 часа, потом пошёл покурить и больше не вернулся, если вдруг вы окажитесь в такой ситуации, хотя бы говорите, что мне не подходит работа и я больше не вернусь, всё-таки страшно, что с человеком могло случится что-то».

Anaviky: «Устраивалась специалистом по связям с общественностью в отель, прошла обучение. И началось... Коллега в первый день рассказал, что спит тут же, в кабинете. Дал задание организовать новогодний корпоратив без объяснений, ушёл и пропал. На следующий день выяснилось, что чтобы выйти из офиса в сам отель, нужно каждый раз писать заявление, разрешение на выход. Указывать точно часы и минуты. Если опоздал — штраф. В 17:00 (окончание рабочего дня) мне сказали, что вовремя уходить не принято, начальство этого не любит. На третий день я сказала, что работать у них не хочу. Просто положила на стол бейдж и пропуск и ушла».

Flypers: «Люди приходят на практику с института, который окончил я 4 года назад, но чувство, будто мы абсолютно разные. Ой, Вы тут так много работает, у Вас так жарко, ой у Вас такие распред. устройства в них жарко и грязно. А платят Вам ужасно для Москвы, меньше 90к мы не собирается работать. На мой вопрос, А что вы хоть умеете или какие знания по программе? Ну, ответы обычно никакие...».

AliceViolette: «Пришла секретарем в банк. Руководитель попросила кофе. Я сделала, а она в меня чашку с горячим кофе швырнула, типа недостаточно горячий. Пошла прямиком в кадры за трудовой, а они уже сказали, что я такая не первая».

Unrecovered: «Пришёл кандидат на помощника сисадмина, я ему весь день ходил показывал-рассказывал чего у нас есть(сравнительно большое предприятие, куча ip-камер, сеть на микротиках, полноценная серверная стойка с двумя мощными серваками плюс хостинг во франции), и он в конце дня сказал, что ощущает нехватку своих знаний, и ушёл».

Fillmaga: «Устроился на аллюминиевый цех, обещали зп 50+, условия хорошие. Поработал два дня, оказалось что переработки каждый день, они не оплачиваются, ещё и после закрытия с того района не уедешь, только такси. В общем, хорошо что не успели оформить до конца, забрал трудовую на третий день».

Andromeda13: «У меня был такой. Он пришел на оформление. Оставил мне все (!) свои документы для того, чтобы я начала готовить бумаги и ушел покурить. Все. Больше мы его не видели».