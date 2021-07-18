Менее половины россиян довольны своей зарплатой

Более половины жителей России назвали размер своей зарплаты неудовлетворительным, однако оказались довольны графиком работы и условиями труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Росстатом.

Доля тех, кто считает свой доход с основного места работы удовлетворительным, не превышает 44 процентов от всех жителей страны. Не особо довольными оказались 47,1 процента граждан, совсем не довольными — 8,8 процента.

При всем этом условиями своей работы остались довольны 75,9 процента россиян; режимом работы — 82,8 процента, выполняемыми обязанностями — 77,1 процента. Моральное удовлетворение от труда получают 74 процента жителей страны, а полную профессиональную удовлетворенность — 67,9 процента.