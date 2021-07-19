"Мавританец": история узника Гуантанамо

В 2021 году в России состоялась премьера фильма "Мавританец", который рассказывает о Мохаммеде Ульд Слахи, уроженце Мавритании. Мужчина провел 14 лет, с 2002 по 2016 год, в знаменитой тюрьме близ Гуантанамо, Куба. Но интереснее всего то, что он ни в чем не виноват. "Рамблер" расскажет его историю подробнее.

Фото: Mohamedou Ould Slahi/Facebook Mohamedou Ould Slahi/Facebook

Слахи заинтересовались после терактов 11 сентября 2001 года. И вскоре он был схвачен в Мавритании американскими спецслужбами. С августа 2002 года он находился в тюрьме Гуантанамо, однако ему не было предъявлено обвинения.

Когда об этом узнала юрист Нэнси Холландер, она решила взяться за дело вместе с помощницей Тери Данкан. Первые годы в Гуантанамо Мохаммед писал мемуары благодаря которым все в мельчайших подробностях узнали, кто и как его допрашивал, унижал и пытал.

В суде сторону обвинения должен был представлять юрист от Пентагона Стюарт Кауч. Его задачей было выдвинуть по всей форме обвинение, чтобы пособника террористов Слахи обязательно казнили. Однако как только Кауч стал погружаться в изучение материалы дела, у него стали возникать вопросы. И, в конце концов, он понимает что нет ни одной зацепки против Мохаммеда.

И лишь в октябре 2016 года, по итогу суда, Мохаммед Ульд Слахи был выпущен из Гуантанамо спустя более 14 лет заключения. После освобождения он вернулся в Мавританию.

В январе 2021 года в New York Review of Books вышло открытое письмо Слахи и шести других бывших заключенных Гуантанамо, призывающее нового президента США Джо Байдена закрыть лагерь.