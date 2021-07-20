Что известно о восьмилетней девочке, сдавшей ЕГЭ

В июле во многих СМИ появилась новость о том, что восьмилетняя москвичка сдала ЕГЭ. В семь лет она получила аттестат за девятый класс, а спустя год окончила 11 класс и сдала ЕГЭ. История юного вундеркинда поразила страну. "Рамблер" рассказывает, что известно об этой девочке.

Фото: Reestrrekordov.ru Reestrrekordov.ru

Алиса Теплякова попала в реестр рекордов как самая маленькая россиянка, освоившая программу в 11 классов.

Видео дня

Известно, что еще год назад она освоила программу девяти классов, все время девочка находилась на домашнем обучении.

"Нам не успели напечатать аттестат за 9-й класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад", — рассказал ее отец Евгений Тепляков.

"Если вы хотите услышать, что она — вундеркинд. Она не вундеркинд", — утверждает отец девочки.

Сообщается, что в этом году Алиса сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. У девочки не самые высокие баллы, но порог она прошла и теперь планирует поступать в МГУ на психологический факультет.

В московском университете уже заявили, что готовы принять девочку на первый курс, если она успешно пройдет все вступительные испытания. Родители говорят, что если экзамены сдать не получиться, Алиса останется на домашнем обучении.

Отец девочки рассказывает, что в четыре года она уже хорошо знала программу первого класса, поэтому ее отдали школу. За год она смогла пройти программу пяти классов, и родители перевели ее на домашнее обучение. Родители уверяют, что учат детей по своей методике, в которой нет оценок, а основной упор делается на чтение.

"Меня на экзамене спросили паспорт, а у меня еще нет паспорта", — говорит сама Алиса о своих впечатлениях о ЕГЭ.