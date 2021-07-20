"Завидовали привитым": COVID-19 в Британии

Виктория уехала из России давно. Работала, вышла замуж, родила двоих детей. Сейчас с семьей живет в Великобритании, в городе Нортгемптон, примерно в часе езды от Лондона. Вика с мужем заядлые путешественники, но пандемия внесла коррективы в привычный уклад жизни семьи. О том, что происходило и происходит с эпидемиологической обстановкой в Великобритании, как британцы относятся к вакцинации, и как пандемия отразилась на жизни семьи Виктории, она рассказала редактору "Рамблера".

Фото: Фото из личного архива Виктории Фото из личного архива Виктории

В первый локдаун мы вошли одними из последних в Европе 23 марта 2020. Сыну как раз исполнилось четыре года, дочке — два. Они ходили в садик два раза в неделю. Все остальное время были со мной дома. Нам повезло, что моя мама успела к нам прилететь в самом начале пандемии (конец февраля) и это оказалось огромной поддержкой.

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Тогда еще никто не знал, насколько все это затянется, было много неизвестного и тревожного. Люди в основном старались оставаться дома (допускался час в день пребывания на улице для занятий спортом, детские площадки были закрыты), мы гуляли в хорошую погоду, в магазин ездила я одна, либо муж (обычно мы все вместе ходим).

Работали только продуктовые магазины и супермаркеты. Люди обходили друг друга на приличном расстоянии, многие стали носить маски, но они еще не были обязательными. Дети все это воспринимали легко, да и мы, если честно, тоже. Мужа перевели на полуудаленку. В офис он ездил только 10 дней в месяц.

Сложнее всего первую волну пандемии перенесла моя мама. Фактически все ее планы по поездке обратно на родину рухнули и пришлось перестраиваться, выходить из положения. Плюс сама неясность ситуации давила очень на нее.

Так прошла весна. Тот первый локдаун растянулся до лета, если честно, подробности уже стали забываться, но помню точно, что игровые площадки открыли в июне 2020, жизнь заиграла новыми красками. Также к тому моменту было снято ограничение на время пребывания на улице и мы проводили на природе все свободное время (благо тут очень трепетно относятся к паркам и лесам, смотрят за ними, облагораживают, всегда есть куда съездить, насладится красотами английской природы).

из личного архива Виктории

Так как мы с мужем не относились к essential workers (это такие профессии, кто не может оставаться дома в карантин: медики, продавцы, социальные работники, и т.д.), то наши дети вернулись в садик только в августе, когда было решено, что при соблюдении определенных мер безопасности школы и сады можно открыть для всех.

Для взрослых ввели обязательные маски, какое-то время решали, нужны ли они детям, в итоге сказали, что для детей до 11 лет необходимости в них нет. В общем, за вычетом масок и социального дистанцирования жизнь была почти нормальной в августе и сентябре прошлого года. Мы даже съездили всей семьей в отпуск — провели неделю на севере Англии в знаменитом заповеднике Озерный Край (Lake district).

В сентябре сын пошел в школу (здесь начинают в сентябре, по достижении ребенком возраста 4-х лет), а в октябре цифры заболевших ковидом поползли вверх и стали поговаривать о втором локдауне. В итоге его ввели на весь ноябрь, но школы и детские сады решили не закрывать, из-за этого мы этот второй локдаун практически не почувствовали. Порадовались конечно, когда в декабре вернулись все наши привычные кружки и секции, но рано радовались.

из личного архива Виктории

Ковид выходил из-под контроля, графства объявляли локальные карантины разной степени строгости (самый легкий вариант — закрытие ресторанов и мест массового скопления народа, самый тяжелый — закрыто практически все, что можно, людям рекомендуют не покидать дом без видимых причин, ни с кем не встречаться, если на машине покидаешь свое графство и камера это фиксирует, то приходит штраф).

Одновременно с этим началась крупномасштабная кампания по вакцинации населения. Пошли разговоры о том, что скоро все эти локальные локдауны совместятся воедино и опять вся страна сядет по домам и будет сидеть, пока значительный процент людей не привьется.

Так и получилось — практически сразу после нового года, в январе 2021, мы ушли в третий и пока что самый продолжительный из локдаунов. В этот раз школы закрыли и детей отправили по домам на дистанционное обучение, но вот детским садам разрешили продолжать работу. Дома с сыном каждый день приходилось много заниматься: по утрам заходили на сайт школы и получали задания (фонетика, грамотность, чтение, письмо, математика), к обеду обычно "отстреливались" и загружали отчеты для учителей и потом выходили в Zoom на чтение сказок (учительница читала каждый день им книжки в прямом эфире), а по пятницам вместо книжек у деток была возможность по очереди рассказать о чем-то важном или показать что-то интересное (show and tell).

Тем временем первой в нашей семье привилась моя мама (тут в Англии проводить вакцинацию начали с пожилых людей), когда дошла очередь до маминой возрастной группы (69-74), ей прислали смс (это случилось в конце января) с приглашением записаться буквально на следующий день.

Все прошло хорошо и она получила первую дозу Pfizer (потом надо было ждать около трех месяцев второй дозы). Из симптомов у мамы только болело место укола. Мы с мужем по-белому ей завидовали и ждали, когда же придет наша очередь.

из личного архива Виктории

Примерно в середине марта, наконец-то локдаун немного ослабили и разрешили детям вернуться обратно в школу, это было невероятное облегчение для всех, я в очередной раз восхитилась терпением и талантом учителей, им, конечно, надо ставить памятники.

После этого пофазово страна стала выходить из локдауна: стали открываться бизнесы, люди вернулись в офисы (мой муж в этот раз три месяца проработал на полуудаленке, был в офисе неделя/через неделю). Со временем разрешили путешествовать, мы стали планировать поездку мамы обратно в Россию (все-таки она с нами застряла почти на полтора года из-за ковида), но авиасообщение между Великобританией и Россией по-прежнему было закрыто, оставалось только ждать

Мама получила вторую дозу вакцины, опять с минимальной побочной реакцией (болело место укола), потом дошла очередь и до нас с мужем. Мы прививались Moderna и между дозами было 4 недели перерыва. Первая доза зашла легко, после второй на следующий день мы оба лежали с симптомами гриппа, зато на третий день утром проснулись, как огурцы.

из личного архива Виктории

19 июля у нас сняли последние ограничения по ковиду (хотя опять же на подъеме теперь штамм "Дельта"). На деле отказ от масок остается на усмотрение заведений. Например, в одном магазине сегодня все были в масках (и персонал, и посетители), в другом – сотрудники уже все без масок и половина покупателей тоже.

С "Дельтой" тут явно видно ухудшения. У сына в начальной школе из 6 классов, три распустили по домам из-за вспышки ковида, до этого, были случаи заболевания в декабре, тоже самое у дочки в саду — с зимы не было случаев ковида и вот сейчас сразу несколько заболевших, и сад закрылся на 10 дней из-за этого.

из личного архива Виктории

В общем, мы как ходили в масках, так, наверное, и продолжим, хоть и привитые уже, но испытывать судьбу не хочется.