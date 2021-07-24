Что известно о трансгендере, участвующей на Олимпиаде

В июне стало известно, что на Олимпиаде в Токио впервые выступит девушка-трансгендер. Тяжелоатлетка Лорел Хаббард входит в состав сборной Новой Зеландии. "Рамблер" рассказывает, что известно о девушке.

Фото: Olympic channel live Olympic channel live

Хаббард 43 года и она сделала операцию по смене пола в 2012 году. В это время она занимала должность исполнительного директора Олимпийской федерации тяжелой атлетики Новой Зеландии.

Видео дня

Ранее Хаббард соревновалась как мужчина и устанавливала юниорские рекорды. Поле смены пола она не забросила карьеру спортсменки, а наоборот, попробовала свои силы в качестве женщины. Так, она победила на Международном чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Австралии. В 2017 году она стала серебрянкой чемпионкой мира на чемпионате в Анахайме. Она также привезла две золотые медали с Тихоокеанских игр 2019 года в Самоа. 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме в весовой категории свыше 87 килограммов.

Ее участие всегда вызывало споры среди участников и представителей других команд. Хаббард всегда соответствовала классификационным требованиям, но ее участие многие считают несправедливым.

После того, как она прошла отбор на Олимпиаду в Токио, многие спортсмены тоже возмутились тем, что она соревнуется в женской категории.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, что Хаббард проходит на Олимпиаду по всем требованиям. Они устанавливаются заранее и поменять их нельзя. Официально МОК разрешает выступать на Олимпиаде трансгендерам после перехода.

"Этот вопрос не может иметь единого решения. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека"

Участие Лорел Хаббард на Олимпиаде также подверглось критике со стороны общественности. Многие люди не понимают, как бывший мужчина может соревноваться в женщинами в таком состязании.