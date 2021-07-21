Что стало с приемной дочерью Ежова после ареста отца

У «железного наркома», как известно, не было родных детей. Приемная дочь Николая Ежова до конца своих дней не верила в кровожадность своего приёмного отца.

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Почему его звали «кровавым карликом»

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Николай Ежов около года возглавлял НКВД НКГБ СССР, и на эту должность его значил лично Иосиф Сталин (шифротелеграммой 25.09.1936 г.). Ежов, как писал историк Олег Хлевнюк , был послушным полутораметровым винтиком сталинской системы репрессий, и до поры исполнял возложенные на него обязанности – пока в нем была необходимость. Весной 19329 года он был арестован, и в феврале 1940 года расстрелян.

Был ли он гомосексуалистом

Возможно, приверженцем «нетрадиционных отношений» Николай Ежов все же был, поскольку никого из высокопоставленных «врагов народа» в 30-х годах прошлого века следствие так внимательно и подробно не изучало в этом плане. Были опубликованы следственные показания, в которых Ежов сдал несколько своих любовников (они все впоследствии были осуждены и расстреляны). На следствии он признавался в том, что сожительствовал с мужчинами, «морально разлагаясь» таким образом (это, к слову, было не самым серьезным пунктом в обвинительно-расстрельном списке Николая Ежова; и он это знал).

У него не было своих детей

Официально Николай Ежов был бездетным. Хотя в одном из своих последних прошений Ежов просит « воспитать мою дочь». Речь идет о Наталье Хаютиной, удочеренной Евгенией и Николаем Ежовыми в 11-месячном возрасте.

После того как Ежова арестовали (его жена по официальной версии перед этим отравилась снотворным), ребенка направили в спецдетдом для врагов народа. Наталья знала и помнила, в какой семье она воспитывалась. По воспоминаниям самой Хаютиной, она в ремесленном училище пыталась повеситься, будучи не в силах перенести обвинения в принадлежности к семье Ежова, но ее вынули из петли. Хаютину перевели в магаданское музучилище (она сама этого хотела). Наталья Хаютина окончила училище по классу аккордеона. Работала в Сибири в клубной самодеятельности. Десять лет назад ее официально признали пострадавшей от политических репрессий и реабилитировали.

В 1998 году Хаютина обращалась в Верховный Суд РФ с просьбой от реабилитации своего приемного отца. Суд отказал «за отсутствием оснований».