Богомолов рассказал, сколько зарабатывает в театре

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал слухи о своей высокой зарплате за работу в театре на Малой Бронной. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Фото: @konbog75@konbog75
Он рассказал, что его жизнь не изменилась, а часть зарплаты зависит от премий.
"Не знаю, откуда взялась информация, что я зарабатываю тут 400 тысяч рублей в месяц — зарабатываю от 100 до 150, в зависимости от премий. Поэтому не могу сказать, что-то радикально у меня поменялось, кроме того, что живу за городом"
После свадьбы с Собчак режиссер переехал за город и купил себе автомобиль "Мерседес GLE200", чтобы было удобнее перемещаться по делам. Служебной машиной театра с водителем Богомолов не пользуется.