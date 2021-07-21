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Богомолов рассказал, сколько зарабатывает в театре

Елизавета Назарова
1 час назад
Режиссер Константин Богомолов прокомментировал слухи о своей высокой зарплате за работу в театре на Малой Бронной. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Богомолов рассказал, сколько зарабатывает в театре
Фото: @konbog75@konbog75
Он рассказал, что его жизнь не изменилась, а часть зарплаты зависит от премий.
"Не знаю, откуда взялась информация, что я зарабатываю тут 400 тысяч рублей в месяц — зарабатываю от 100 до 150, в зависимости от премий. Поэтому не могу сказать, что-то радикально у меня поменялось, кроме того, что живу за городом"
После свадьбы с Собчак режиссер переехал за город и купил себе автомобиль "Мерседес GLE200", чтобы было удобнее перемещаться по делам. Служебной машиной театра с водителем Богомолов не пользуется.
Люди,Константин Богомолов,
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