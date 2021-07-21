Богомолов рассказал, сколько зарабатывает в театре

Он рассказал, что его жизнь не изменилась, а часть зарплаты зависит от премий.

После свадьбы с Собчак режиссер переехал за город и купил себе автомобиль "Мерседес GLE200", чтобы было удобнее перемещаться по делам. Служебной машиной театра с водителем Богомолов не пользуется.