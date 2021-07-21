Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Мужчины сильнее влияют на глобальное потепление, чем женщины

Елизавета Назарова
2 часа назад
Выяснилось, что мужчины сильнее влияют на глобальное потепление, чем женщины. Об этом говорится в исследовании шведской компания Ecoloop, которое опубликовано в журнале Journal for Industrial Ecology.
Мужчины сильнее влияют на глобальное потепление, чем женщины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Выяснилось, что траты мужчин больше влияют на глобальное потепление, чем женщины: они генерируют на 16% больше выбросов в атмосферу.
В исследовании анализировали траты на предметы первой необходимости, выбор производителей и транспорта, а также варианты упаковки товаров. Также ученые смотрели на то, как мужчины и женщины сортируют отходы.
При одинаковых ежедневных расходах образ жизни женщин оказался более экологичным. Это происходит из-за того, что они чаще выбирают общественный транспорт, едят меньше мяса и имеют меньше вредных привычек.
"Мы считаем важным учитывать разницу между мужчинами и женщинами при разработке политики сохранения климата. Женщины тратят больше денег на украшение дома, здоровье и одежду, а мужчины — на топливо для автомобилей, питание вне дома, алкоголь и табак"
Люди,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители