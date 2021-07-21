Выяснилось, что мужчины сильнее влияют на глобальное потепление, чем женщины. Об этом говорится в исследовании шведской компания Ecoloop, которое опубликовано в журнале Journal for Industrial Ecology.

Выяснилось, что траты мужчин больше влияют на глобальное потепление, чем женщины: они генерируют на 16% больше выбросов в атмосферу.

В исследовании анализировали траты на предметы первой необходимости, выбор производителей и транспорта, а также варианты упаковки товаров. Также ученые смотрели на то, как мужчины и женщины сортируют отходы.

При одинаковых ежедневных расходах образ жизни женщин оказался более экологичным. Это происходит из-за того, что они чаще выбирают общественный транспорт, едят меньше мяса и имеют меньше вредных привычек.