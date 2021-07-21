Женщина-богатырь: трагедия русской силачки Завидной

Агафья Завидная была не только сильной женщиной, но и настоящей красавицей. В молодости за великаншей увивались толпы поклонников. Но востребованность у противоположного пола сыграла с богатыршей злую шутку, в результате которой она потеряла все, включая собственную жизнь. О трагичной судьбе Завидной расскажет "Рамблер".

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Судьбоносная встреча

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Завидная появилась на свет в украинском селе в 1884 году. Ее родители на тот момент уже считались возрастными для продолжения рода: матери было 30 лет, а отцу 60. Когда дочери исполнилось 12 лет, они устроили ее на работу горничной в гостиницу.

Однажды в поселок с выступлением приехала труппа известного в то время силача Ивана Поддубного . Циркачи устроились в гостинице, в которой работала Агафья. Во дворе они оставили самый тяжелый и ненужный инвентарь, среди которого были гири и прочие атрибуты цирковой жизни. Каково было удивление артистов, когда Агафья с интересом подошла к гирям и начала их подбрасывать, словно это были игрушки. С восторгом наблюдавший за этим Иван предложил девушке работу в цирке, а также личное обучение своему мастерству.

Пик карьеры

Благодаря поддержке своего наставника девушка практически сразу стала цирковой звездой. Удивительную силачку публика полюбила с первых выступлений. Иван Максимович старался обучить свою подопечную всему, что знал и умел сам, он ставил ей зрелищные номера и эффектные трюки, учил, как правильно держаться и вести себя на арене цирка, и вместе с ней радовался каждому новому успеху и достижению.

В какой-то момент силачка неожиданно разорвала сотрудничество с Поддубным и ушла от своего наставника. Как и почему это произошло, доподлинно не известно. По одним данным борец сам решил приударить за ученицей, чем оскорбил её и создал неловкую ситуацию, преодолеть которую впоследствии так и не получилось. Согласно других сведений, свалившаяся популярность попросту вскружила юной провинциалке голову, а тщеславие не давало ей находиться в тени своего учителя.

Отправившись в «свободное плавание», Агафья активно гастролировала по всей Российской Империи и странам Европы, неизменно собирая аншлаги. Но когда к власти пришли большевики, о заграничных поездках силачке пришлось позабыть. Разоренным революцией городам и их жителям было не до циркачей, так что порой Агафья выступала просто за еду.

Огнестрельное ранение

Вскоре Агафья возвратилась в родной Никополь, где стала перебиваться нечастыми подработками. Но спокойно дожить свой век ей было не суждено. В городе жил давний поклонник силачки – мужчина по фамилии Шпонька, который теперь работал в местной милиции. Он начал её откровенно домогаться и буквально не давал проходу. Как-то он заявился к ней в нетрезвом состоянии и стал распускать руки, за что тут же был нокаутирован. Тогда оскорбленный мужчина достал пистолет и выстрелил в Агафью.

Завидная, которая никогда даже простудой не болела, теперь стала инвалидом и с трудом могла обходиться без посторонней помощи. Это обстоятельство угнетало ее. Она пыталась лечиться, но с годами ситуация лишь усугублялась. Друзья помогли ей получить место в грузинском санатории на целебных источниках, где бывшая силачка прожила несколько месяцев, и даже почувствовала себя немного лучше.

Последние годы жизни