Экс-полицейский - о взятках и «оборотнях в погонах»

Бывший полицейский опубликовал на Пикабу откровенный пост, в котором поделился полезной информацией для людей, далеких от системы. В нем он рассказал, как себя вести, чтобы избежать наказания, и ответил на интересующих многих вопрос: стоит ли давать взятку сотруднику правоохранительных органов

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Текст автора приведен ниже.

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Я бывший сотрудник полиции, работал 8 лет, это для тех, кто в первый раз читает мои посты. Этот текст может быть интересен людям далеким от системы. Рассмотрим два вопроса: первый — что делать, если вымогают взятку, и второй — стоит ли предлагать деньги, если вы хотите избежать наказания.

К сожалению, до сих пор бывают ситуации, когда людям подбрасывают что-то (как правило, наркотики) и начинают вымогать деньги. Что делать, если попали в такую ситуацию? Давайте по пунктам:

1. Не начинайте «качать права», можете разозлить или испугать преступников, и они оформят вас как полагается. А судебная практика по таким делам показывает, что иногда для приговора достаточно только протокола изъятия и больше ничего.

2. Правильнее, наоборот, показать свой испуг, растерянность (возможно, даже начать плакать). Этим вы усыпите бдительность преступников.

3. Обещайте отдать деньги (сколько они попросят), только говорите, что денег таких нет и вам нужно их занять у друга, родителей и т.д. Тяните время.

4. Пока «ищете деньги» позвоните в правоохранительные органы ( прокуратуру следственный комитет , даже 02 подойдет) или сообщите друзьям или родственникам, пусть они позвонят.

5. Возможно, вас начнут заставлять идти и снимать с карты деньги, в этом случае попытайтесь выбрать банкомат в отделении банка или в торговом центре. Нужно место, где много камер. Если при вас наличные деньги и их хотят забрать, отдайте. Еще бывает преступники предлагают перевести деньги им на карту (если бы не видел, не поверил бы, что бывают такие тупые преступники), переводите.

6. Если вам удалось сообщить в правоохранительные органы о вымогательстве, действуйте по их указаниям. Если заставили отдать наличные, снять с карты или перевести, как только вас отпустили, сразу звоните в органы.

Во время вымогательства попытайтесь запомнить максимум примет (номер автомобиля, номера нагрудных жетонов). Даже если вы уже отдали деньги, преступников после звонка задержат и деньги, скорее всего, будут при них. И, казалось бы, доказать в этом случае факт вымогательства невозможно. Но, как показывает практика, сотрудники очень часто во время допросов пишут чистосердечное признание.

Бояться сообщать о преступлении не нужно. Следственный комитет или УСБ МВД с удовольствием отработают информацию о даче взятки, с них требуют «палки», а тут дело само в руки идет. А если позвоните на 02, они тоже прикрывать никого не будут, вызовы там пишутся, и никто не будет подставляться и пытаться прикрыть этих сотрудников, своя рубашка всегда ближе к телу.

Помните: сотрудник, подбрасывающий наркотики (или еще что-то) невинным людям и вымогающий потом деньги — это конченая мразь. Такие люди гораздо хуже обычных преступников, потому что у них есть власть. Может после следующих слов в меня полетят тапки от людей, у которых в голове смесь из «уголовных», пацанских, армейских и прочих понятий. Но таких «сотрудников» нужно сдавать, даже если вы не пострадавший, а знакомый или коллега такого сотрудника.

А теперь о даче взяток. Очень частая ситуация, когда человек нарушил ПДД, его остановили и собираются выписать протокол (эта ситуация применима ко всем правонарушениям, не только по линии ГИБДД ). Многие сразу пытаются «договориться» с сотрудниками. И я мог бы написать, что взятки давать плохо, и вы тем самым развращайте сотрудников и способствуете деградации правоохранительной системы.

Но обычно у людей много «особых обстоятельств», снимающих моральную ответственность. Обстоятельства типа: «я тороплюсь», «какая разница — платить сотруднику или в бюджет, там все равно разворуют», «тут вообще этого знака/сплошной линии быть не должно, они специально поставили/нарисовали людей штрафовать», «я семью кормлю, мне нельзя прав лишаться», «а ОНИ ТАМ вообще миллиарды воруют» и много других. Поэтому про мораль не будем, расскажу лучше про неочевидные вещи.

Я уже упоминал, что определенным структурам нужны «палки» по взяткам. И им нужны не только те, кто берет, но и те, кто дает. И довольно часто сотрудники ГИБДД или других подразделений полиции сотрудничают с такими структурами. И факт предложения и дачи вами взятки будет зафиксирован на видео или записан на аудио, это «железные» доказательства. От того, будете вы отрицать факт или нет, ничего не зависит. У вас точно будет судимость и/либо штраф до 500 тысяч, либо условный срок, а если очень не повезет, то и реальный.

В интернете и по телевизору постоянно мелькают новости о задержании должностных лиц за взятку, а про граждан, задержанных за дачу взяток, ни слова. Не знаю, почему журналисты обходят стороной эту тему. Но в 2014 году осужденных за дачу взятки было в 2,5 раза больше, чем за получение взятки, и четверть из давших взятку получили реальные сроки. Подумайте сами, что лучше получить штраф или лишиться прав, или получить судимость, а возможно, и реальный срок.