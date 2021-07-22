"Они готовы жить хуже, но лишь бы в Берлине"

Когда я только переехала, было холодно и почти никто не гулял. На улицах были в основном люди, по которым было видно, что у них есть проблемы, психолодические или с запрещенными веществами.Катя переехала в Берлин в апреле этого года. До этого она жила в Германии в небольшом городе Констанц недалеко от Штутгарта. Сейчас она учится в магистратуре на медиапрограммиста и работает по специальности. "Рамблер" поговорил с Катей о ее опыте жизни в Германии.

Фото: Из личного архива Кати Из личного архива Кати

Переезд в Берлин

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Я получила степень бакалавра в Москве и после учебы была нацелена на Германию, так как тут бесплатное образование. В итоге я решила сменить специальность и выбрала для учебы небольшой город Констанц, расположенный на озере. Это — очень красивый город, здесь недвижимость одна из самых дорогих в стране, а рядом проходит граница трех государств — Германии, Австрии и Швейцарии. В Констанце я провела 1,5 года, а потом поступила в магистратуру в Берлин.

Я переехала сюда в апреле, когда здесь еще действовали карантинные ограничения. Одна из главных проблем была в том, чтобы найти доступное жилье. Мне повезло, в городе тогда было не очень много приезжих, поэтому удалось быстро найти доступное жилье в центре.

В Москве до недавнего времени в кафе и рестораны можно было ходить только с отрицательным тестом или с сертификатом о вакцинации, и многие были этим недовольны. В Берлине тоже недавно ввели такое правило и все были очень рады, так как раньше кафе и рестораны работали только на доставку или навынос. Нужны маски, тесты или прививки, но хотя бы можно куда-то выйти. Когда было холодно, было тяжелее из-за небольшого выбора развлечений. Можно было попить, поесть дома в компании или выбраться на природу к знакомым, которые живут не в Берлине.

Из личного архива Кати

Несмотря на ограничения и то, что учеба и работа проходят в онлайне, мне повезло и я нашла себе тут круг по интересам. Я очень активно искала себе какое-то окружение, когда только переехала.

Мне повезло, у меня очень хорошие соседи по квартире, но я знаю истории людей, которые переехали сюда в пандемию и долгое время сидели одни дома.

Немцы и русские

У меня не было каких-то определенных стереотипов о немцах, потому что все о них говорят разное. Если говорить про пунктуальность, то да, они пунктуальнее чем мы. Они никогда не сделают свою работу "на авось". Сами они говорят про себя, что грубые и прямолинейные, но я с этим не соглашусь. Когда я приехала в Констанц, не могла заселиться в дом из-за того, что меня не встретили. В итоге я на улице встретила добрую бабушку, которая была готова мне помочь и предложила переночевать у нее. Все обошлось, но я была поражена этой добротой и доверием.

В целом тут такие же парни, девушки, подростки. У людей такие же проблемы, как и у нас.

В Берлине очень много иностранцев и найти немцев проблематично, так как в основном они общаются только с немцами. Многие немцы говорят на русском из-за того, что проходили этот язык в школе и знают базовые вещи. Они считают русский очень интересным: им непривычно, что мы не используем глагол "быть" в разных формах и то, что мы можем менять слова местами в предложении.

Из личного архива Кати

В целом о русских у них положительное впечатление, поэтому мне кажется, что Германия — одна из наиболее приятных стран для русских. С исторической точки зрения они нам не могут ничего предъявить.

Как ни странно, в Германии твой уровень жизни может сильно зависеть от двух вещей: твоя внешность и немецкий. Я — светленькая девочка, которая еще и говорит по-немецки, поэтому немцы со мной очень учтивые. К людям из Турции, Испании или Италии уже другое отношение. Даже если это третье поколение мигрантов. Я знаю, что у них другой опыт жизни в Германии, и даже в школе к ним относятся по-другому. А если не говоришь по-немецки, то могут быть сложности даже записаться к врачу.

Рейвы и запрещенные вещества

До этого я уже была в Берлине, но после переезда меня ждали новые сюрпризы. Например, на центральных станциях висит социальная реклама о помощи мамам, страдающим зависимостью от запрещенных веществ. Обычно такая реклама встречается преимущественно на трех языках — немецком, арабском и русском.

Когда я только переехала, было холодно и почти никто не гулял. На улицах были в основном люди, по которым было видно, что у них есть проблемы, психологические или с запрещенными веществами.

Сейчас тепло, на улицах много молодежи. Они тусуются, общаются и занимаются спортом, поэтому город выглядит по-другому.

Меня до сих пор удивляет, что много людей мужского пола в Берлине могут справлять нужду на улице. Не так, как это обычно бывает — отойти в кусты. Ты можешь идти по центральной улице, а в углу может стоять молодой парень, который справляет нужду. Причем это не обязательно бомж, а обычный молодой парень. Для меня это дикость, а остальные нормально к этому относятся.

Из-за распространенности рейвов и тусовок я не хотела ехать в Берлин. Я встречала людей, которые работают на непонятной работе, занимаются ерундой и приехали в Берлин за тусовками.

Тут очень много немцев и иностранцев, которые зависимы от этого города. Мне кажется это очень странным: они готовы жить хуже, но лишь бы в Берлине. Я не знаю, что именно их так цепляет: некоторые говорят про берлинскую свободу, некоторые тянутся к тусовками.

Моя семья переживала за мой переезд. У нас есть знакомые, которые переехали сюда, попали в тусовку "для взрослых”. Этот город может затянуть. Чтобы такого не произошло, надо переезжать, когда ты уже сформировался, как личность.

Из личного архива Кати

У меня есть такой знакомый, это мой сосед. С утра он уходит на работу, сидит там до шести вечера, а потом идет на тусовку и возвращается под утро. Он и до этого таким был, поэтому мне кажется, что многое зависит от того, какой ты человек. Меня к этому не тянет.

Жизнь в Берлине

Когда я переехала, я увидела другой Берлин — красивый и исторический город. Для меня было удивительно, насколько город действительно привлекательный. Здесь есть много различных мест, которые придутся по вкусу тем, кто далек от дискотек и рейвов.

Из личного архива Кати

Да, есть обратная сторона и пограничные места, и это тоже очень интересно. Например, рядом со злачными местами есть атмосферные бары и кафе, где проходят атмосферные вечеринки. Я была на такой, мы сидели до десяти вечера, не пили и хорошо провели время.

Как мне кажется, уровень жизни в Берлине хуже, чем в других городах Германии.