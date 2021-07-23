Первый русский олимпийский чемпион: триумф и ссылка

Этот человек принес России первую в истории Олимпийскую золотую медаль. Причем стал чемпионом Летних Олимпийских игр, участвуя в зимнем виде спорта. Однако, вместо почестей и поздравлений, вернувшись на родину, он едва не был сослан в Сибирь. Историю первого русского олимпийского чемпиона читайте в материале “Рамблера”.

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Николай Коломенкин родился 8 января 1872 года в Воронежской области, но после развода родителей переехал с матерью и сестрами в Санкт-Петербург. Спортом Николай увлекался всегда: увлекался теннисом, велосипедным спортом, стрельбой, фехтованием, плаванием, греблей, легкой атлетикой. Но отдельной любовью было фигурное катание, которым мальчик начал заниматься еще в Воронежской области и продолжил в Петербурге.

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Поначалу Коломенкин постигал премудрости фигурного катания на Греческом проспекте, а позже, уже будучи студентом Петербургского университета, получил возможность тренироваться в Юсуповском саду, став учеником первого неофициального чемпиона мира в фигурном катании Алексея Лебедева.

Свой первый титул Николай Коломенкин получил в 1901 году, получив звание чемпиона России. Правда, для этого молодому фигуристу пришлось сменить фамилию: согласно инструкции, госслужащим категорически запрещалось участвовать в публичных спортивных соревнованиях. Так Николай Коломенкин стал в мире спорта Николаем Паниным.

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В 1903 году на чемпионате мира по фигурному катанию Николай Панин завоевал второе место, уступив титул чемпиона Ульриху Сальхову. В 1904 году швед снова обогнал Панина, взойдя на первую ступень пьедестала на чемпионате Европы. А вот в феврале 1908 года на соревнованиях в Петербурге, которые проводили в честь известного российского конькобежца Паншина, Панин сумел, наконец, победить знаменитого шведа и стать первым.

Летом 1908 года в Лондоне проходили IV Олимпийские игры, в которые впервые был включен зимний вид спорта - фигурное катание. Разумеется, Николай Панин подал заявку на участие.

В то время спортсмены могли принять участие в общих соревнованиях (школьные фигуры и произвольное катание) и соревнованиях по специальным фигурам. Панин решил записаться на оба. Спортсмен заранее прислал судьям рисунки фигур, которые намеревался исполнить на льду. Они были настолько сложны, что судьи не поверили, что такие элементы возможно выполнить. А вот Ульрих Сальхов, увидев эти рисунки Панина и зная его возможности, поверил и, полагают, именно из-за этого от участия в соревнованиях по специальным фигурам отказался.

В общем турнире противостояние Сальхова и Панина было запоминающимся зрелищем. Разумеется, швед никак не хотел быть вторым. Он всячески психологически давил на соперника, обращался к судьям, критикуя практически каждый элемент Панина. В результате русский спортсмен по итогам фигур в общем турнире стал вторым. Несправедливость судейства возмутила Панина, с произвольной программы он свою кандидатуру снял.

В соревнованиях по специальным фигурам кроме Панина приняли участие всего три человека: остальные спортсмены отказались от участия, побоявшись составить конкуренцию русскому фигуристу с его крайне сложными фигурами. В этом соревновании Николай Панин стал безусловным победителем, получив невероятно высокие оценки: 219 баллов из 240 возможных. Первая золотая медаль по праву отправилась в Россию.