Тайный агент ФБР, который 25 лет ловил сам себя

Роберт Ханссен - бывший агент ФБР, который на протяжении десятилетий продавал секретные материалы российским разведчикам, прежде чем он был окончательно арестован в 2001 году. Его дело считается одним из величайших провалов американской разведки, поскольку Ханссен действовал в качестве «крота» в контрразведывательном подразделении бюро, высокочувствительной части ФБР, которой поручено отслеживать иностранных шпионов. Кроме того, на протяжении 25 лет он фактически ловил сам себя, водя за нос коллег. «Рамблер» расскажет, как шпиону удалось провернуть такой трюк.

Фото: Кадр из фильма «Измена» Кадр из фильма «Измена»

Детство, женитьба и начало карьеры

Видео дня

Роберт Филлип Ханссен родился в Чикаго, штат Иллинойс, 18 апреля 1944 года. Его отец был полицейским в Чикаго и служил в ВМС США во время Второй мировой войны, когда родился Ханссен. Когда Роберт вырос, его родитель оскорблял его и часто разглагольствовал, что мальчик не сможет ничего добиться.

После окончания государственной средней школы Ханссен поступил в Нокс-колледж в Иллинойсе, изучая химию и русский язык. Какое-то время он планировал стать дантистом, но в итоге получил степень MBA и стал бухгалтером. Он женился на Бернадетт Вок в 1968 году (впоследствии она родила ему шестерых детей) и, под влиянием своей набожной жены, обратился к католицизму.

Проработав несколько лет бухгалтером, он решил поступить в правоохранительные органы. Он три года проработал полицейским в Чикаго и попал в элитное подразделение, расследовавшее коррупцию. Затем он подал заявку и был принят в ФБР. Он стал агентом в 1976 году и два года проработал в полевом офисе в Индианаполисе, штат Индиана.

Первое предательство

В 1978 году Ханссен был переведен в офис ФБР в Нью-Йорке и был назначен на должность контрразведки. Его работа заключалась в том, чтобы помочь собрать базу данных иностранных чиновников, размещенных в Нью-Йорке, которые, выдавая себя за дипломатов, на самом деле были офицерами разведки, шпионящими за Соединенными Штатами. Многие из них были агентами советской разведки, КГБ или его военного коллеги, ГРУ.

В какой-то момент в 1979 году Роберт принял решение продать американские секреты Советскому Союзу. Он посетил офис торговой компании правительства России и предложил шпионить. Позднее Ханссен утверждал, что его целью было просто заработать немного дополнительных денег, поскольку жизнь в Нью-Йорке оказывала финансовое давление на его растущую семью.

Он начал снабжать Советы очень ценными материалами. Хансен назвал их именем русского генерала Дмитрия Полякова, который передавал информацию американцам. С этого момента за Поляковым внимательно наблюдали русские, и в конце концов он был арестован как шпион и казнен в 1988 году.

В 1980 году, после первых встреч с Советским Союзом, Ханссен рассказал жене о том, что сделал. Возмущенная супруга отправила его на исповедь. Послушав священника, Роберт, пожертвовал деньги, полученные от русских, на благотворительность и прекратил контакты с СССР на несколько лет.

fbi.gov

Второе предательство

В начале 1980-х Ханссен был переведен в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия. Своим коллегам в бюро он казался образцовым агентом. Часто говорил о религии и своих ценностях, которые совпадали с очень консервативной католической организацией Opus Dei. Роберт казался ярым антикоммунистом.

После работы в отделе ФБР, которое разработало секретные устройства для прослушивания, Роберт снова получил возможность отслеживать российских агентов, действующих в Соединенных Штатах. В 1985 году он снова обратился к Советскому Союзу и поделился ценными секретами.

Во время своего второго раунда контактов с русскими агентами Ханссен был гораздо осторожнее. Он написал им анонимно. Не называя себя, он смог завоевать их доверие, первоначально предоставив информацию, которую Советы сочли достоверной и ценной.

Советы, подозревая, что их заманивают в ловушку, потребовали встречи с ним. Роберт отказался. В своих сообщениях с русскими (некоторые из которых в конечном итоге были обнародованы после его ареста ) он настаивал на том, чтобы установить условия того, как он будет общаться, передавать информацию и получать деньги.

Роберт и его русские контакты были хорошо обучены методам шпионажа и могли работать вместе, даже не встречаясь. Однажды Ханссен поговорил с российским агентом по телефону-автомату, но они обычно полагались на размещение сигналов в общественных местах. Например, кусок клейкой ленты, прикрепленный к знаку в парке в Вирджинии, будет указывать на то, что пакет был помещен в «тупик», который обычно находился под небольшим пешеходным мостиком в парке.

Третье предательство

Когда в 1991 году распался Советский Союз, Ханссен стал более осторожным. В начале 1990-х ветераны КГБ начали обращаться к западным спецслужбам и предоставлять информацию. Роберт встревожился, что русский, осведомленный о его деятельности, сообщит американцам о том, что в ФБР действует высокопоставленный «крот», и расследование приведет к нему. На долгие годы Хансен перестал контактировать с русскими. Но в 1999 году, будучи назначенным связным ФБР с Государственным департаментом, он снова начал продавать американские секреты.

В конце концов, Ханссен был обнаружен, когда бывший агент КГБ связался с агентами американской разведки. Россиянин получил досье Хансена из КГБ. Осознавая важность материала, Соединенные Штаты заплатили за него семь миллионов долларов. Хотя его имя конкретно не упоминалось, доказательства в досье указывали на Хансена, за которым велось пристальное наблюдение.