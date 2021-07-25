​​Женщины, бросившие вызов мужчинам

За всю историю человечества существовало огромное количество женщин, которые не боялись выходить за рамки дозволенного и смело озвучивали свои мысли. Раньше проявление острого ума и таланта со стороны прекрасного пола порицалось. Поэтому такие личности обычно зарабатывали очень сомнительную репутацию. "Рамблер" расскажет о самых скандальных женщинах в истории, которые смогли бросить мужчинам вызов.

Фото: Илья Репин «Парижское кафе» Илья Репин «Парижское кафе»

Борец за права женщин Мэри Уолстонкрафт

Мэри Уолстонкрафт

Мэри Уолстонкрафт получила известность в конце XVII века как борец за права женщин. В своей самой значимой работе «В защиту прав женщин» она разрушила стереотипы и заявила, что они способны быть не только хранительницами домашнего очага, но и незаменимыми работниками в промышленной среде. Она требовала уравнять права женщин и мужчин. К сожалению, Мэри Уолстонкрафт не выжила после рождения второго ребенка. Ее супруг Уильям Годвин написал книгу о ее жизни, и читатели с удивлением узнали, что она страдала от психического недуга и у нее были внебрачные дети. Оказалось, что женщина была еще более скандальной личностью, чем считалось ранее.

Оперная певица и актриса Жюли д’Обиньи

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Жюли д’Обиньи была известна в конце XVI века. С самого раннего детства она любила носить мужскую одежду, читать книги, танцевать и рисовать. Но больше всего девушка тянулась к верховой езде и фехтованию. Однажды один мужчина оскорбил ее, после чего получил в ответ вызов на дуэль. Во время схватки она проткнула шпагой плечо своего врага, и тот попал в больницу. Она навещала его, и впоследствии они стали хорошими друзьями. К 30 годам Жюли впала в сильную депрессию. Она ушла из оперы и закрылась в монастыре. Скончалась в возрасте 33 лет.

Американская актриса Мэй Уэст

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