«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»

В поисках идеального места жительства Иван из Омска объездил весь мир. Он восемь лет жил в Таиланде, провел три года в Барселоне, а затем перебрался в Швейцарию и там, на живописном берегу Женевского озера, основал онлайн-институт для фрилансеров. О том, как зарабатывать деньги, сидя на пляже, экономить на еде в другой стране, почему тайских детей ни в коем случае нельзя гладить по голове, а швейцарцы не закупают продукты по выходным, Иван рассказал «Ленте.ру» в рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах.

«Не обязательно просиживать в душном офисе, чтобы получать хорошую зарплату»

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Я родился в городе Омске и после окончания школы поступил в тот же университет, где мой отец был сначала начальником учебной части, потом проректором и, наконец, ректором. С первого курса я пошел работать на новосозданную кафедру дистанционного образования и проработал там семь лет.

Забавно, что тогда дистанционное образование считалось не только неэффективной, но и в какой-то степени вынужденной мерой для тех, кто не имеет возможности обучаться офлайн. Мало кто понимал, что это такое. В основном дистанционное образование было формой поддержки заочного обучения: материалы отправлялись брошюрами и дискетами. Никто не думал о безграничных возможностях онлайн-сферы, о том, что можно слушать лекции любимых преподавателей в любом месте и на любом языке, учиться у лучших в своем деле, совмещать работу с учебой или получать иностранное образование, находясь в Москве.

В Омске я впервые задумался о том, чтобы получить какие-то дополнительные практические навыки для того, чтобы заняться фрилансом и начать зарабатывать больше

Я прошел онлайн-сертификацию Microsoft, что довольно сильно выделяло меня среди других кандидатов. На третьем курсе я работал на четырех работах, постоянно бегая между офисами и довольно много работая из дома. И уже тогда понял, что совсем не обязательно просиживать 14 часов в душном офисе для того, чтобы заниматься интересным делом и получать хорошую зарплату.

из личного архива Ивана

«Я работал из кафе на пляже и был абсолютно счастлив»

В Таиланд я поехал по туристической путевке. Через две недели отдыха я понял, что на самом деле ничто мне не мешает работать оттуда удаленно. Слетав в Омск на несколько дней для того, чтобы закончить все необходимые дела, я вернулся в Таиланд на восемь лет.

Конечно, как и в любой стране, какой бы экзотичной она ни была, со временем перестаешь замечать и ценить необыкновенные пейзажи, райские пляжи, синее небо. Но именно в Таиланде я окончательно сформировался как фрилансер.

После знакомства с местным комьюнити я договорился о первой удаленной работе. Мне предстояло создать и поддерживать сайт для агентства недвижимости. Я работал из небольшого кафе на пляже и был абсолютно счастлив

В принципе, жить в Таиланде довольно просто. Туристические агентства почти на каждом шагу, без проблем можно дистанционно оформлять документы, заказывать билеты и экскурсии. Заказ еды и продуктов тоже есть, причем их доставят прямо на дом. Кстати, на питании легко сэкономить, если знать, что каждый вечер перед закрытием магазины Central, Food Hall, Lotus распродают еду со скидкой 50 процентов.

Местное население умеет создать атмосферу тепла, уюта и света. Кажется, что их ничто не огорчает. В повседневной жизни тайцы спокойны, уравновешенны, веселы. Они легко относятся к жизни, любят посмеяться, порой и над собой. У них есть словечко «сабай», которое означает «расслабься, не парься, получай удовольствие здесь и сейчас, ведь жизнь состоит из мгновений». Думаю, нам есть чему у них поучиться.

Разбитые стереотипы

Если вы все еще думаете, что Таиланд — это страна третьего мира, то сильно заблуждаетесь. Разумеется, там есть и неблагополучные слои населения, как, собственно говоря, и в других странах. Однако бедный аграрный Таиланд остался в прошлом, и теперь экономика этой страны не так уж сильно отстает от российской.

Более 90 процентов населения исповедуют буддизм — у них это государственная религия. Но ислам, христианство и остальные вероисповедания тоже не редкость. За годы проживания в Таиланде у меня сложилось впечатление, что тайцам чужд атеизм. Они просто не понимают, как можно жить без веры.

В Таиланде другое представление о жизни и смерти. Как правило, в основе его буддийская философия: череда перерождений человека, очищение кармы ради того, чтобы достигнуть просветления. Поэтому тайцы стараются совершать как можно больше благих дел. Например, пожертвовать монаху еду и даже помочь заблудившимся иностранцам считается хорошим поступком (бун). Наверное, поэтому в Таиланде такие приветливые, отзывчивые и гостеприимные люди.

Летоисчисление, принятое в Таиланде, совсем не похоже на то, которое используется в России, и поначалу это сбивало с толку. В надписях и даже в документах могут прописать оба варианта, например, 2021 и 2564 год, причем верно и то, и другое.

Как оказалось, официальный отсчет времени в Таиланде ведут по буддийскому календарю, в котором даты выглядят так, будто в стране давно наступил XXVI век

Особенность культуры Таиланда — строгая иерархия, которая ярко выражается в приветствии. Альтернативой рукопожатию служит приветствие «вай». Тайцы соединяют ладони и кивают — так они выражают свое почтение. У такого приветствия есть несколько видов: вай на уровне груди для равных себе, а вот, например, почтение королю выражают ваем на уровне лба. Здороваются также по статусу: тот, у кого он ниже, приветствует первыми.

«Нужно разуваться, когда заходишь в аптеку или парикмахерскую»

Тайцы — на редкость суеверный народ. Они могут отказаться от номера в отеле только потому, что накануне им приснился злой дух. Еще категорически нельзя гладить детей по голове — считается, что это сулит несчастье, потому что голова — самая чистая и священная часть тела.

В России некоторые обычаи с языческими корнями сочетаются с православием, а в Таиланде с буддизмом соседствуют анимистические верования. Там часто встречаются элементы анимизма вроде амулетов и домиков духов, которые стоят у домов, магазинов и даже офисов. Тайцы верят, что если задобрить духов едой и сладостями, то можно добиться благополучия и процветания, в том числе и в бизнесе.

Даже татуировки в Таиланде могут иметь смысл. Многие верят, что они защищают от злых духов и наделяют владельцев мистической силой. Такие ритуальные татуировки называются «сак янт», что в переводе означает «амулет».

Суеверия распространяются и на дни недели. Аналог «пятница, 13-е» у тайцев — среда. В этот день недели они не начинают серьезных дел, отказываются от заключения договоров и не отправляются в дорогу. Этот фактор нужно учитывать и в деловой сфере

Вообще, прежде чем приезжать в Таиланд, нужно обязательно познакомиться с местными обычаями. Ведь придя в гости в чужой дом, мы разуваемся и надеваем тапочки. Так же уважительно следует относиться и к культуре другой страны.

К примеру, ноги в Таиланде считают самой грязной частью тела, поэтому нужно разуваться, когда заходишь в чужой дом или храм. Обувь оставляют перед зданием везде, будь то аптека или парикмахерская.

Не стоит оскорблять верующих тайцев, фотографируясь со статуей Будды в нелепых позах или в обнимку — это действительно задевает их чувства. В их культуре принято делать фото так, чтобы визуально человек стоял ниже Будды. Также запрещается садиться ногами к Будде. Достаточно соблюдать эти правила, и проблем не будет.

из личного архива Ивана

«Швейцарцы ценят тех, кто умеет строить планы»

После восьми лет в Таиланде я ненадолго уехал в Вену, потом на три года переехал в Барселону, а затем в Москву.

В Москве я много думал о современном российском образовании, которое зачастую не дает выпускникам ничего, кроме так называемой «корочки». Я вспоминал свой непростой опыт, когда практические знания приходилось по крупицам собирать из разрозненных источников, и было так мало возможностей получить их в едином окне. Эта проблема очень остро стоит перед фрилансерами, которым приходится получать знания самостоятельно, зачастую онлайн.

В 2018 году я и мой бизнес-партнер решили создать онлайн-бакалавриат для фрилансеров. С таким предложением мы обратились в швейцарскую организацию Switzerland Global Enterprise, и спустя три месяца получили положительный ответ. Нам обещали полную поддержку и со стороны Switzerland Global Enterprise, и со стороны швейцарского кантона Во.

Уже через полгода мы переехали в Швейцарию и запустили свой образовательный портал — онлайн-институт, который обучает фрилансеров со всего мира на их родных языках

Франкоязычный кантон Во, где мы решили разместить наш вуз, оказался роскошным местом. Он как бы полумесяцем охватывает северный берег Женевского озера с его живописными городками и деревнями. Это край виноградников, где выращивают более 28 сортов винограда. Здесь же находится знаменитая Швейцарская ривьера: фешенебельные курорты располагаются вдоль озера, а на востоке сверкают снежные вершины Альп. Зимой кантон превращается в горнолыжный курорт.

Интегрироваться в местную среду было несложно, учитывая доброжелательность кантонов к иностранным предпринимателям, запускающим в стране новые инновационные проекты. Швейцарцы ценят партнеров, которые умеют строить планы и структурировать бизнес. Нельзя сказать, что открыть наш онлайн-институт было легко, но нам часто шли навстречу и помогали.

Швейцарское время

Мне швейцарцы показались перфекционистами по натуре. Сыр, шоколад, часы, ножи — они все свои продукты доводят до идеала. Этакий синтез совершенной природы, осознанного отношения и идеальных продуктов. Возможно, кому-то это покажется неправильным, но, на мой взгляд, такой подход стоит заимствовать, особенно когда речь идет о качестве продукта или услуги.

Швейцарцы трепетно относятся и к экологии. Откровенно говоря, привыкнуть к раздельному сбору мусора было непросто. Нужно покупать специальные мусорные пакеты и организовать в доме как минимум пять видов мусорных корзин. К тому же некоторые виды мусора необходимо мыть, хранить, чтобы в определенные дни его вывезли на утилизацию. Еще за мусор нужно заплатить налог. Однако результат того стоит: чистая земля и прозрачная вода, которую можно пить даже из ручья.

из личного архива Ивана

В Швейцарии люди живут как-то совсем по-другому. Здесь удивительным образом сочетаются урбанистический образ жизни и занятие сельским хозяйством, уникальная природа и современный европейский комфорт. Нет городской суеты и нервозности, но люди собранны, пунктуальны и ценят время других.

Назначать встречи, переговоры принято за две, а то и за три недели, потому что рабочий календарь швейцарцев составляется заранее. Когда говорят «нам обязательно нужно увидеться в самое ближайшее время», по-швейцарски это значит — через два месяца

Жизнь в Швейцарии дисциплинирует и учит тщательному планированию. Это касается и бытовых моментов. После переезда пришлось отказаться от российской привычки закупать продукты по выходным и по вечерам после 19:00. В Швейцарии магазины по воскресеньям закрыты.

Кстати, работать сверхурочно или в свой выходной в этой стране тоже не принято. Для швейцарцев время — это не только деньги, но и возможность посвятить свободные часы общению с друзьями, родными или завязать знакомства. Для этого у них есть особый обычай, который называется апэро (an apéro).

Апэро представляют собой что-то вроде встречи-фуршета. Компания друзей или коллег собирается после работы в парке, баре или у кого-то дома, чтобы пообщаться и провести время в приятной компании. Именно участие в таких встречах помогло мне освоиться и завязать полезные знакомства.

Вообще в этой стране умеют наслаждаться жизнью и ценить каждый момент. Порой мне даже казалось, что время здесь словно замирает: никто никуда не спешит, все рассчитано, запланировано и продумано заранее.