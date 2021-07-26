Спортсменки, которые восставали против правил

В прошлый понедельник каждую участницу норвежской сборной по пляжному гандболу оштрафовали на 150 евро за "неподходящую одежду". Причиной стал отказ девушек играть в бикини-плавках: норвежки посчитали их неудобными и сексисткими и сыграли матч в спортивных шортах. Событие вызвало общественный резонанс, в котором политики, спортсмены и пользователи Сети разделились на два лагеря. "Рамблер" собрал еще несколько спортсменок, которые не соглашались с общепринятыми правилами, добиваясь равенства.

Киран Ганди

26-летняя Киран пробежала Лондонский марафон без тампона или прокладки во время менструации. Девушка год готовилась к забегу, но предполагаемые даты месячных попадали на день марафона. Тампон необходимо часто менять раз в 4 часа и Киран решила не усложнять и без того многочасовой марафон, отказавшись от средств гигиены. Активистка призналась, что решилась на поступок, чтобы развеять общественную стигму относительно месячных и добиться открытого разговора вокруг естественного явления.

Брэнди Честейн

Американская спортсменка в 1999 году принесла своей команде победу в финале чемпионата мира по футболу среди женщин. Честейн забила решающий гол в серии пенальти и на эмоциях сорвала с себя футболку. В мужском футболе это распространенный жест выражения радости, хотя, согласно правилам ФИФА, за него могут присудить желтую карточку. Честейн признавалась, что в моменте ни о чем не думала, однако невольно изменила историю: уже в следующем году ФИФА поменяли правила и отказались от предупреждений за снятые футболки.

Сара Восс