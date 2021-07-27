Россиянка сделала снимок, прославивший ее на весь мир

23 июля стало известно, что россиянка впервые вошла в число победителей на конкурсе фотографий iPhone Photography Awards — снимков, сделанных при помощи смартфонов iPhone. Татьяна Мерзлякова запечатлела девушку, стоящую на фоне северного сияния в селе Териберка (Мурманская область). Эта фотография заняла первое место в категории снимков на тему путешествий. Об истории создания кадра-победителя и своих ощущениях от путешествия по северу России Мерзлякова рассказала «Ленте.ру».

Фото: Татьяна Мерзлякова Татьяна Мерзлякова

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Татьяна Мерзлякова: Мне с детства нравилось ловить какие-то моменты, видеть кадр, даже не нажимая на кнопку фотоаппарата. Снимки — это мое хобби: сейчас я учусь в школе документальной фотографии в Санкт-Петербурге. Я часто фотографирую в дороге, поскольку много путешествую и люблю менять обстановку.

Это тоже родом из детства: раньше я занималась баскетболом, у нас все время были разные сборы и поездки. Именно тогда я полюбила дорогу. Помогли в этом и родители — мы раньше часто путешествовали вместе, бывали в санаториях на Кавказе и в Краснодарском крае. За лето у нас обычно бывала пара таких поездок. Так что путешествия — это моя страсть.

Почему вы решили отправиться на север России?

Он мне всегда казался чем-то космическим: таким местом, где красота северной природы и все оттенки зелено-серого. Но случилось так, что на севере я впервые оказалась зимой, когда там все белое. Но это тоже безумно красиво: такого белого снега, пожалуй, нет нигде.

Чтобы добраться до Териберки, мы — группа из четырех друзей — из Москвы долетели до Мурманска, а потом проехали около 140 километров по тундре. Бывает так, что дорогу заносит, и люди там застревают надолго. Иногда путь к Териберке вообще засыпает снегом, и доступа туда нет две недели — просто не проедешь.

Причем мы отправились в Териберку в феврале, когда шанс встретиться с непогодой на севере очень велик: этот месяц там считается временем ветров.

Но нам повезло с дорогой. В самой Териберке мы сняли небольшой рыбацкий домик — и это опять-таки было везением. Дело в том, что в это село постоянно ездят туристы, особенно из Китая, и забронировать там что-то очень непросто. Но из-за пандемии Covid-19 гостей в Териберке стало меньше, и мы смогли организовать всю поездку буквально за неделю до ее начала.

«Когда сияние появляется, действовать надо быстро»

Что привлекло вас в самой Териберке?

Думаю, на мое решение поехать туда отчасти повлиял фильм «Левиафан». Кроме того, снимки из Териберки я часто видела в соцсетях у своих друзей — и они были очень красивыми, особенно северное сияние. Наверное, увидеть его хоть раз в жизни хочет каждый.

Но в Териберке есть и другие уникальные природные явления — скажем, «фабрика облаков» над Баренцевым морем. Дело в том, что в самом селе зимой очень холодно — минус 25-27 градусов, но море там не замерзает. Поэтому над водой рядом с Териберкой как бы струятся облака, которые разносит ветер. Это фантастическое зрелище, которого я никогда раньше не видела.

Но в Териберку вы ехали именно за северным сиянием?

Существует понятие — индекс сияния, то есть вероятность его появления. Один балл по этому индексу означает, что шансов увидеть сияние почти нет, а пять баллов — максимум — значит, что встреча с сиянием очень вероятна.

Обычно туристы едут на север, подгадывая момент, когда индекс сияния высокий. Но у нас, по всем прогнозам, этот индекс давал всего два балла.

Впрочем, когда мы бронировали жилье в Териберке, местные ребята нас успокоили. Они сказали: «У нас бывает так, что по индексу — пять баллов, а никакого сияния нет. А иногда — наоборот, всего два балла, но сияние обязательно будет». Мы понимали, что никто гарантий нам тут не даст, и решили рискнуть.

Где был сделан ваш знаменитый снимок, выигравший конкурс iPhone Photography Awards?

Это место — Териберка, в пяти-десяти метрах от берега Баренцева моря. Там есть кафе: свет от него можно разглядеть на снимке. Мы сидели в этом кафе и вдруг услышали какие-то крики, все сидящие за соседним столиком побежали на улицу. Мы быстро догадались, что причина — северное сияние.

Когда оно появляется, действовать надо быстро: это уникальное природное явление может длиться от 20 секунд до нескольких минут, причем картина меняется буквально ежесекундно.

Я быстро прикинула, что у моей подруги есть такой «космический» комбинезон, на берегу моря стоит лавочка, а происходит все это на фоне красивейшего северного сияния.

Я попросила ее встать на этом фоне и замереть, а сама легла на снег. В тот момент ни камеры, ни штатива у меня с собой не было. А еще я чувствовала дикий холод. Но, несмотря ни на что, я выставила максимальную выдержку на своем iPhone, а сама постаралась максимально задержать дыхание, чтобы кадр не сбился.

Там, на снегу, я лежала и не дышала где-то восемь-десять секунд, делая кадр на максимально длинной выдержке при ночном режиме. Мне очень повезло, что снимок получился при таком освещении и в таком месте. Конечно, на фото есть небольшие шумы, но все же я смогла поймать самый пик северного сияния.

«Море там живет своей жизнью»

Какие есть особенности фотосъемки в условиях Крайнего Севера?

Там нужно всегда брать с собой power bank: техника на холоде садится очень быстро. А у устройств, на которые вы снимаете, надо постоянно чистить память, потому что снимать там хочется буквально все. Чего стоят одни приливы и отливы: когда мы пришли на причал в девять часов утра, корабль стоял вровень с ним.

Но уже к 14:00 он оказался на 1,5 метра ниже! И каждый день в Териберке вода движется туда-сюда на такую высоту. Море буквально живет своей жизнью: еще утром ты идешь по кромке воды, а в обед возвращаешься по дну моря, которое ушло. Это потрясающие ощущения.

Как вы узнали о конкурсе iPhone Photography Awards?

Мне в принципе интересна фотография как вид искусства, причем фотография самых разных жанров. Это мой интерес, то, от чего я получаю удовольствие. О конкурсе iPhone Photography Awards я узнала где-то три года назад: посмотрела условия, зарегистрировалась, но не участвовала. Зато уведомления о конкурсе мне на e-mail приходили регулярно.

Я учусь в школе документальной фотографии в Санкт-Петербурге, и она регулярно публикует информацию о достижениях своих студентов: это мотивирует.

И вот в какой-то момент мне пришла очередная рассылка от iPhone Photography Awards, в которой говорилось, что у меня есть последний шанс подать свою заявку на конкурс. Я уже тогда знала, что хочу подать ту самую фотографию из Териберки, но в итоге выставила сразу три снимка с севера, заплатив за участие около 12 долларов.

Новость о победе стала для вас неожиданной?

Конечно, ведь никакой информации от организаторов не было долго. Лишь недавно мне прислали письмо, в котором попросили описать место, где был сделан тот самый снимок из Териберки, и устройство, при помощи которого я его сняла.

Я поначалу подумала, что это кто-то из друзей решил пошутить надо мной, но потом вспомнила, что ни с кем свое участие в конкурсе не обсуждала. Зато сейчас меня поздравляют с победой все знакомые, и это очень приятно. Правда, будет ли за нее какой-то приз, я пока не знаю.

Вы планируете вернуться на север России?

У меня есть список мест, где я хочу побывать. Пока на очереди Армения и Дагестан. А в Териберку я планирую вернуться осенью. Говорят, там в это время очень красиво: цветет местная ягода, и сопки из-за нее окрашиваются в красный цвет. Он контрастирует с зеленью мхов, и выглядит это невероятно.