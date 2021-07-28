24 человека: самый малочисленный народ России

В России насчитывается около 47 народов, численность которых чрезвычайно мала. На их фоне выделяются чамалалы, представителей которых всего 24 человека. Об этом гласят данные последней переписи населения, проведенной в 2010 году. "Рамблер" расскажет подробнее об этом народе, а также почему их осталось так мало.

Сами себя чамалалы называют "чама ига", что в переводе на русский означает "сухую курагу". Они располагаются преимущественно в районе Дагестана и Чечни. Первые упоминания о народе были найдены в письменах XVIII века. Вплоть до революции они считались малограмотными, читать умели исключительно духовные наставники. Также у людей этого народа есть свои отдельные поселения, язык и ремесло. Зачастую они занимаются скотоводством и земледелием.

В разные годы численность этого народа становилась то больше, то меньше. В конце XIX столетия, согласно посемейной переписи населения Дагестана, численность этого народа приближалась к четырем тысячам, они жили в девяти аулах. Во время первой Всесоюзной переписи, состоявшейся в 1926 году, их число уменьшилось до трех с половиной тысяч. В 1967 году их насчитали более четырех тысяч.