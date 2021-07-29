История самого юного беглеца из СССР

Жизнь в СССР была настолько счастливой, что люди, побывав за рубежом, с большой неохотой возвращались на социалистическую родину. Разница между жизнью «здесь» и «там» была разительной и это понимали не только взрослые, но и дети. Именно поэтому 12-летний Владимир Половчак совершил невероятный для ребенка поступок – не захотел возвращаться в Союз, отказавшись при этом от своих родных и близких.

Родителям Владимира, Михаилу и Анне Половчак удалось совершить невероятное. В начале 80 х годов, когда СССР был отделен от всего мира «железным занавесом», семья сумела эмигрировать из Советской Украины в США и поселилась в Чикаго, штат Иллинойс.

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Жизнь на чужбине, где все совсем не так, как дома и тебе никто не рад – совсем не сахар. Сложно сказать, почему так случилось, но не прошло и года, как Михаил и Анна решили вернуться домой. Их дети, 12-летний Владимир и 17-летняя Наталья не приняли выбор родителей – они хотели остаться в Америке. Если для совершеннолетней сестры Володи это не было проблемой, то сам он не мог принимать решения и был обречен на возвращение в Союз.

Решение далось школьнику нелегко, ведь единственным выходом был побег из дома. Так мальчик и сделал – незадолго до отъезда он вышел на улицу и просто исчез. Приютили беглеца родственники – дядя и тетя, которые жили в США давно и уже считали себя американцами. Они не выдали Владимира родителям и те, не находя себе места, заявили в полицию о пропаже ребенка.

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Для чикагских копов отыскать Владимира не составило труда, но юный Половчак категорически отказывался возвращаться в семью. В СССР это было бы невозможно, но на то Америка и свободная страна, чтобы уважать права свободных людей, в том числе детей. Власти не могли насильно вернуть сына родителям и Владимир Половчак стал самым молодым в истории Союза перебежчиком на Запад.

Это была неслыханная не только для СССР, но и для США ситуация. Имя мальчика прогремело на весь мир и особенно болезненно отреагировали на побег на родине. В советских газетах начали массово появляться статьи, в которых Владимира и его старшую сестру сделали мучениками, которых похитили и насильно удерживают капиталисты, чтобы те не могли вернуться в страну «счастливого детства».

Вопрос перешел в политическую плоскость и 12-летнему беглецу даже выделили адвоката. Задачей юриста было доказать, что в Союзе Владимиру грозит серьезная опасность, поэтому ему просто необходимо политическое убежище в Америке. К счастью, в эпоху «Холодной войны» собрать доказательную базу для такого дела было несложно и суд охотно признал право несовершеннолетнего Половчака остаться в США.

Судебное разбирательство затянуло процесс возвращения семьи на советскую родину. Михаил и Анна боролись за возвращение сына в семью целый год, но в 1981 сдались и с одним ребенком, самой младшей дочерью, вернулись в Киев. Владимир и его старшая сестра Наталья остались в Чикаго и опеку над ними взяли американские родственники. В 1985 году, в возрасте 18 лет, Владимир получил американское гражданство.

Став совершеннолетним, Владимир, которого теперь все звали Уолтером, впервые дал развернутое интервью «The New York Times». Нужно отдать парню должное, он говорил о своих родителях с любовью и уважением и полностью оправдал их действия в 1980–81 годах:

«Я думаю, что на самом деле мои родители хотели, чтобы я здесь остался. Просто они не могли сказать об этом открыто, возвращаясь в Советский Союз».

Может быть, все именно так и было – судить не нам. В конце беседы с журналистами Уолтер Половчак сказал, что ни о чем не жалеет, и если бы ему снова предложили выбор, он опять остался в США.

В 1988 году Уолтер Половчак в соавторстве с американским журналистом Кевином Клозе написал книгу «Ребенок свободы». В ней он подробно изложил события, которые сам считает «самыми страшными моментами всей жизни». Несколько лет имя беглеца было у всех на слуху, но потом о нем забыли и Уолтер стал жить как обычный американец.

Спустя 40 лет после скандала с побегом издание Chicago Tribune отыскало Половчака, чтобы поинтересоваться, как сложилась жизнь знаменитого беглеца. Оказалось, что он живет в пригороде Чикаго, женат и вырастил двух сыновей. Дети наизусть знают историю отца и для них он всегда был героем и примером по-настоящему свободного человека, сделавшего свой осознанный выбор.

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