«Давайте еще паранджу наденем»: в Сети обсудили женские вагоны

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров отправил письмо министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением запустить в метро женские вагоны. Об этом сообщила «Вечерняя газета».

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Владимир Петров ссылается на зарубежный опыт.

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«В странах, где это практикуется, женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам. Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта», — подчеркнул он в своем документе.

По мнению Петрова, специальные вагоны могли бы сократить число домогательств в общественном транспорте. Впрочем, это не первое предложение такого рода. Например, в прошлом году появилась петиция Юлии Берюлиной запустить в Казани отдельные вагоны для женщин, чтобы снизить число заражений коронавирусом.

«Женское сообщество Республики Татарстан требует как можно скорее запустить в метро женские вагоны, где женщины бы соблюдали безопасную социальную дистанцию. В настоящее время им это не удается из-за мужчин, которые сидят широко расставив ноги, женщины же вынуждены жаться друг к другу, нарушая социальную дистанцию и подвергая себя опасности заражения!» – заявила Юлия Берюлина.

В той же петиции она предложила освободить женщин в хиджабах от ношения маски. Впрочем, петиция не нашла большой поддержки.

Еще раньше, в 2015 году, идею женских вагонов обсуждали в Совете Федерации, но безрезультатно. Впрочем и сейчас инициатива вызвала скорее отрицательные отклики.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова в комментарии для РИА Новости возразила:

«Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное».

Член комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов также прокомментировал идею женских вагонов для «Радио 1».

«У нас что есть неравенство мужчин и женщин? Туалеты есть мужские и женские, а вагоны у нас общие», — заявил он.

В соцсетях также обсудили предложение Владимира Петрова, причем против выступили и многие женщины. Они восприняли это предложение как пример сегрегации по половому признаку. Орфография и пунктуация сохранены.

Елена Тарасова: «Ерунда полная! Особенно в час пик, бегать искать женский вагон!!! Это скорей для мусульманок хотят сделать».

Ирина Чимина: «Я бы в женском ездила. Хоть вонять не будет».

Галина Шевченко: «Неужели ещё кто-то кого-то домогается в метро? Ура! Не всё потеряно! Была уверена, что только "в телефонах сидят" и никто даже глаз не отрывает от них!»

Елена: «Чё за бред?! Ну если каким-то дамам не живется в социуме (а социум-это люди разного пола и возраста), то есть женские монастыри. Я понимаю, что бывают разные случаи (и может даже не единичные) с участием мужчин, но и неадекватных женщин тоже хватает. Что тогда? Да и, если на то пошло, то в случае с ненормальным мужиком нормальные обязательно заступятся. А в женском вагоне какая-нибудь неадеквашка всем даст жару. Ну просто судить надо объективно-неадекватных баб тоже хватает и ни один мужик не начал требовать мужской вагон. Ну а если мужчины раздражают как вид, то это уже к психиатру, он поможет».

Vadim Baranov: «А ведь бани тоже поделены на мужские и женские дни. Но транспорт? Это слишком. Просто нужно чтоб закон работал».

Юлия Скобелева: «Особенно в новых поездах. Решетки ставить будут в сквозных проходах между вагонами? Представляю мужчин-зомби».

Sadovnikova Nadezhda: «Вы совсем там? Давайте ещё в паранджу и покатимся в средневековье»

Ольга Капускина: «Господи, неужели заняться больше нечем, может улицы сделаем для мужчин и женщин отдельно, чтоб вместе никто не пересекался. В магазины не ходили вместе. Да вообще всех разделить. Мир сходит с ума».

Михаил Трапезников: «А также вагоны для семейных, курящих, активных, пассивных. Умных, глупых. Дальше по вероисповеданию».

Тамиллка Тама: «В Дубае метро разделено. Мужчины отдельно, женщины отдельно. И смешанные вагоны. М+Ж. Удобно очень... Но для СНГ это дикость...»

Svetlana Kurbanova: «Ну а я за то, что все покажет опыт. Раньше, когда разделяли женщин и мужчин, не было метро. Так что стоит попробовать. Почему нет?»

Дарья Арси: «Да че там вагоны, сделайте отдельное женское гетто. А ещё, на всякий случай, обяжем всех женщин носить скафандр или доспехи, ну чтобы наверняка».

Марианна Сергацкова: «А потом паранджу на нас оденут?»

Vera Stupka: «Та вы за милость считайте, что к вам хоть кто-то пристаёт из мужиков..они давно научились обходиться без вас».

Оля Иванова: «Очень хорошая идея. Не против».

Стас Петров: «Лучше сделайте отдельно для вонючих противных пассажиров и для нормальных людей».