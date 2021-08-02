Зачем король Пруссии похищал высоких парней

У каждого человека есть свои причуды и чем выше его статус, тем больше возможностей эти причуды реализовать. Если некоторые парни в наши дни стараются стянуть подставки под кружки из паба, хотя они им не нужны, то король Пруссии Фридрих Вильгельм I, живший в 18 веке, похищал высоких парней.

Король Пруссии Фридрих Вильгельм I не зря носил прозвище «король-солдат» – он обожал все, что связано с армией и не жалел сил и финансов на ее развитие. Несмотря на это, славы великого военачальника король не добыл, скромно отметившись лишь в Северной войне против Швеции. Во время его правления прусская армия насчитывала 83 тыс. человек, была прекрасно вооружена и считалась третьей по мощи в Европе.

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Прусский монарх обладал целой коллекцией странностей. Больше всего Фридрих не любил бездельников и приходил в ярость при виде праздношатающихся. Он бродил по улицам Берлина и высматривал гуляк, которых щедро одаривал крепкими ударами тростью и зуботычинами. Однажды король встретил компанию веселых аристократок, без дела бродивших по улицам и тут же велел раздать им метлы, чтобы они подметали плац.

Но даже больше порядка «король-солдат» любил высоких парней. Нет, у короля была нормальная ориентация, супруга и дети. Но у него еще была и мечта – создать самую рослую армию в мире. У мужчин до 50 лет ростом выше 189 см практически не было шансов. Если Фридрих Вильгельм видел такого великана, а для 18 века это был более чем внушительный рост, он, не принимая возражений, тут же записывал его в личный полк «Потсдамские великаны».

Это было элитное воинское подразделение, не имеющее аналогов в Европе. Великанов из королевской армии одевали в мундиры из самых дорогих тканей, справляли им лучшее оружие и кормили как герцогов и баронов. Каждому солдату и офицеру была положена форменная шапка высотой 45 см, делавшая внушительных воинов еще выше.

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Король Пруссии Фридрих Вильгельм I

Квартировались «Потсдамские великаны» в специально построенных для них казармах, а офицерам снимали лучшие квартиры. Жалование у воинов было отличным, при этом чем выше был солдат, тем больше он получал. Основными обязанностями королевских любимцев была строевая подготовка и услаждение глаз Фридриха Вильгельма. Строй чудо-богатырей с грохотом чеканящих шаг по плацу мог растрогать сурового монарха до слез.

В боевых действиях королевские любимцы, разумеется, не участвовали, так как были слишком дороги своему патрону. Собрав 2 тысячи гигантов, Фридрих не захотел останавливаться. Но найти мужчин, желающих посвятить всю свою жизнь муштре, даже на отличной зарплате, становилось все труднее. Тогда король начал просто похищать высоких мужчин, не особо глядя на положение в обществе и даже гражданство.

Известно что однажды по приказу сумасбродного Фридриха был похищен австрийский посол, имевший несчастье быть двухметрового роста. Вернуть его на родину так и не удалось – с прусским королем просто не стали ссориться и простили ему это «чудачество». По приказу короля украли прямо с постоялого двора ирландца Джеймса Киркланда, имевшего неосторожность вырасти до 214 см.

Очень скоро о «пунктике» Фридриха Вильгельма I Гогенцоллерна знала вся Европа и часть Азии. В поисках благосклонности прусского короля иностранные монархи присылали ему в дар высоких мужчин и Фриц радовался каждому как ребенок. Со временем странность его начала прогрессировать и король, внезапно, увлекся евгеникой. Он начал женить своих великанов на рослых женщинах, чтобы получать еще более высоких детей.

Прусским акушеркам полагалось вознаграждение за информацию о рождении особо крупных мальчиков. В доме, где появлялся такой младенец, вскоре объявлялся королевский чиновник, который передавал родителям кошелек с монетами и красный платок для ребенка. Позднее детей, получивших «презенты», у родителей отбирали.

В конце-концов дошло до того, что в казармах «Потсдамских великанов» появились специальные рамы, на которых военные лекари пытались растянуть гвардейцев, чтобы добавить им еще хоть пару сантиметров. Король отдавал себе отчет, что имеет очень странное чудачество и открыто о нем говорил.

Однажды в приватной беседе с французским посланником Фридрих Вильгельм I признался:

«Самые красивые девушки или женщины в мире были бы для меня безразличны, но высокие солдаты – это моя слабость».