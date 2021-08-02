Издатель «Гарри Поттера» оставил состояние любовнице

Ричард Робинсон-младший, покойный президент американского издательства Scholastic, выпустившего все семь романов о «Гарри Поттере», оставил свое состояние любовнице Иоле Луччезе. Он принял это решение, несмотря на наличие у него двух детей, четверых братьев и сестер, а также бывшей жены. О подробностях неоднозначного поступка Робинсона сообщает The Wall Street Journal.

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Издатель, скончавшийся 5 июня 2021 года в возрасте 84 лет на прогулке по винограднику, завещал имущество, личные вещи и контрольный пакет акций издательства стоимостью 1,2 миллиарда долларов директору компании по стратегическому развитию Иоле Луччезе, с которой у него были долгие романтические отношения. В завещании, подготовленном еще в 2018 году, он описал ее как «партнера и самого близкого друга». 54-летней Луччезе достались около трех миллионов акций издательства, включая 53,8 процента акций класса А, и более двух миллионов обыкновенных акций.

Старший сын бизнесмена, 34-летний Джон Бенхам Робинсон, сравнил поступок отца с высыпанной на рану солью. Младший сын, 25-летний Морис, назвал изложенное в завещании «неожиданным и шокирующим». Бывшая жена Робинсона рассказала, что во время пандемии коронавируса он все свое время проводил с семьей. Некоторые члены семьи покойного рассматривают возможность подачи судебного иска.

Иола Луччеза пришла в Scholastic в 1991 году на должность младшего редактора. Продвижение по карьерной лестнице привело ее на должность директора по стратегическому развитию в 2014 году. Через два года она возглавила канадское отделение издательства. Несмотря на публичные разногласия Робинсона и Луччезе, она входила в его ближайшее окружение, рассказали бывшие сотрудники компании.