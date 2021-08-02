Раскрыта новая причина смерти Элвиса Пресли

Раскрыта новая причина смерти певца Элвиса Пресли, которого считают королем рок-н-ролла. Об этом сообщает издание The Guardian.

В новой книге историка Салли Хедел «Элвис: рожденный умереть молодым» говорится, что артист скончался не из-за проблем с алкоголем и наркотическими веществами, и из-за генетических заболеваний. Уточняется, что его бабушка и дедушка были двоюродными братом и сестрой, а трое родственников по материнской линии умерли в раннем возрасте. Его мать Глэдис скончалась в 46 лет.

Как утверждает историк, Пресли имел девять заболеваний, связанных с разными системами в организме, причем пять из них были врожденными. По словам Хедел, эта новая информация способна изменить представление о певце, которого воспринимали как «рок-н-ролльного парня, который умер в своей ванной из-за приема слишком большого количества таблеток». На самом же деле он пытался скрыть свои многочисленные проблемы со здоровьем, включая бессонницу, иммунодефицит, заболевание толстой кишки и дефицит альфа-1-антитрипсина, который приводит к поражению легких и печени.