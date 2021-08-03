5 денежных привычек русских, шокирующих европейцев

У жителей каждой страны свой менталитет. Отличия народов можно усмотреть в складе ума, мировосприятии, культуре, этикете, традициях и даже в подходе к обращению с деньгами. О последнем мы и хотим сегодня поговорить.

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Оказывается, у русских людей существует множество привычек, связанных с деньгами, и порой они приводят европейцев в недоумение. Вот пять самых основных.

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Брать технику в кредит

Наверняка, у каждого дома есть вещи, купленные в кредит. Телевизор, стиральная машинка, микроволновка, смартфон Что-то да найдется. Европейцев этот факт весьма удивляет. Они не понимают, зачем брать вещь в кредит, если можно немного подождать, подкопить необходимую сумму и купить необходимое. К слову, за брендами европейцы не гонятся – на выход последней модели iPhone они отреагируют спокойно. Технику и электронику нужно покупать, только если в этом есть необходимость, уверены они. И в чем-то они правы

Брать в долг у родственников и друзей

Привычка брать деньги в долг у родственников и друзей также вызывает у европейцев недоумение. Во-первых, им редко приходится брать деньги взаймы: лечение покрывает страховка, учеба, как правило, бесплатная, на жилье и продукты хватает зарплаты. Во-вторых, если и выходит так, что европейцу срочно понадобятся деньги, он скорее обратится в банк, чем к родным.

Откладывать на «черный день»

Привычка откладывать на «черный день» сформировалась у русских людей в связи с многочисленными финансовыми кризисами в стране. Война, перестройка, приватизация, дефолт Люди поняли, что на государство рассчитывать не стоит, потому и привыкли делать заначки. У европейцев жизнь протекает более размеренно и стабильно, за последние десятилетия не происходило ничего такого, что заставило бы народ поволноваться. Поэтому и поводов откладывать деньги на «черный день» у них нет. Большинство из европейцев уверены, что такой день никогда не наступит.

Шиковать на каждый праздник

У русских принято: если свадьба – то с размахом, если день рождения – то так, чтобы собрались все друзья, Новый год – вообще главный праздник в году, «как встретишь – так и проведешь» и т.д. И каждое торжественное мероприятие влетает в копеечку. Европейцам этого не понять. Даже детские праздники у них проходят без лишнего пафоса: трехъярусные торты, аниматоры, фотозоны, увешанные воздушными шариками, – все это им не знакомо. На праздниках дети играют, слушают музыку, вкусно кушают, танцуют, не более.

Покупать брендовые вещи