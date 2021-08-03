Почему поэтессу Зинаиду Гиппиус называли ведьмой

Зинаида Гиппиус была очень современной женщиной по критериям Серебряного века. Она писала стихи, продвигала идеи феминизма и свободных отношений. "Рамблер" выяснил, почему ее боялись и называли ведьмой.

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В какой-то момент Зинаида Гиппиус заболела туберкулезом, поэтому мать перевезла ее в Крым, а потом – в Грузию. Там девушка выросла, стала известной и встретила мужа – поэта Дмитрия Мережковского.

Они оба были молоды, прожили вместе более пятидесяти лет и никогда не расставались. При этом у них были раздельные спальни. Супруги встречались лишь в гостиной, чтобы обсуждать поэзию.

Друзья и недруги говорили, что в союзе с Мережковским Гиппиус была мужем, а он – женой. Иногда Дмитрию подбрасывали письма со словами: «Отомстила тебе Афродита, послав жену – гермафродита». Гиппиус и правда была сторонницей свободных отношений. Однако у обоих супругов были связи на стороне, в том числе однополые.

В Петербурге Зинаида Гиппиус была хозяйкой литературного салона. Ее обзоры печатались в литературных журналах, в свое время она поддержала карьеру Мандельштама, Блока и Есенина.

Гиппиус очаровывала и пугала, ее часто называли ведьмой и сатанессой. Дело в том, что она не была похожа на других женщин. Одевалась в мужскую одежду, участвовала в сеансах спиритизма, отличалась эпатажными выходками, не умела везти домашнее хозяйства и отличалась прямолинейностью.