«Детям пришлось несладко»: россиянин о Люксембурге

Андрей Гронин переехал в Люксембург с семьей по работе, но не исключает, что останется там навсегда. Маленькая европейская страна покорила его спокойным и размеренным темпом жизни, хотя первое время ему нелегко было отвыкнуть от вечной суеты мегаполиса. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» рассказывает его историю о жизни с приставкой «люкс».

Фото: @andreyromanov77 @andreyromanov77

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Так сложилось, что я все время двигаюсь за работой: сначала переехал с семьей из Москвы в Лондон, затем в Лихтенштейн, а потом мне предложили работу в Люксембурге. Это довольно маленькое государство, которое граничит с Бельгией, Францией и Германией. Мало кто знает, что Люксембург существует уже более 200 лет. Еще меньше — что это единственное Великое Герцогство в мире.

@andreyromanov77

В Люксембурге есть специальные программы для экспатов, предусматривающие льготы при переезде, налоговые вычеты и особые меры поддержки сотрудников в каждой компании. И хотя эта страна не особо на слуху у россиян, в Европе Люксембург знают как столицу банков — сейчас их тут 147. В одном из них, East-West United Bank, я и работаю.

Но не только банками сильна эта небольшая страна — правительство прикладывает огромные усилия для диверсификации экономики. Здесь открывается большое количество страховых, юридических, сервисных компаний и стартапов. Сейчас Люксембург активно развивает космические программы с целью поиска ценных ископаемых. Поэтому самая частая причина переезда сюда — работа. Все приезжают с планами остаться на пару месяцев, но остаются на долгие годы.

Арендодатель — царь и бог

Как удалось выяснить на собственном опыте, найти работу в Люксембурге гораздо легче, чем жилье — снять что-то на короткий период времени зачастую даже сложнее, чем пройти собеседование в компанию.

Когда подаешь заявку на аренду, фактически собираешь свое досье — семейное положение, зарплата, наличие вредных привычек и надежность твоего работодателя. А хозяин уже придирчиво выбирает потенциально лучшего квартиросъемщика из кучи предложений.

Если заветное согласие получено, надо спешить: знакомые мне рассказывали, как люди приходили смотреть жилье, возвращались домой, чтобы подумать, — и все. За это время квартиру уже сдавали.

Обязательно возвращать квартиру в том же состоянии, что вы получили. И это не как у нас: ничего не сломать и, по возможности, прибраться при выезде. Здесь это значит, что все стены должны быть заново покрашены. Арендодатель сам выбирает команду профессиональных маляров с ценами, на которые вам придется согласиться без каких-либо уступок

Мне повезло: поначалу работодатель предоставлял квартиру, чтобы можно было обосноваться на первое время.

Непросто все обстоит и с покупкой недвижимости. Площадь территории под застройку в стране строго ограничена, чтобы не разрушать природные и парковые зоны. Все больше людей стараются обосноваться в Великом Герцогстве. И не только для того, чтобы не стоять в пробках при въезде из соседних стран, откуда люди каждый день ездят в Люксембург на работу. Многих привлекает социальная система, льготы и даже довольно мягкие условия от правительства во времена пандемии COVID-19.

Но цены на недвижимость растут со страшной силой: на 90 процентов с 2010 года. И это еще без учета комиссии, которую агентства — обязательные участники сделки — берут и с продавца, и с покупателя. Это примерно 20 процентов при продаже жилья или 1-2 месяца стоимости аренды, если квартиру или дом сдают.

Коровы в 15 минутах от столицы

У нас две машины. Когда я начинал арендовать недвижимость, я не понимал, почему мне везде рекламируют гараж на две или даже три машины. Оказалось, это правда важно: если в семье есть дети, а родители ездят на работу в столицу, без двух машин не обойтись.

@andreyromanov77

Мы живем за городом, но все довольно близко. До работы в центре примерно 15 минут, чуть больше — и ты уже в Германии, а до французской границы — 45 минут. Часто вечером нужно вести машину осторожно в местах, где дорога проходит через лес. На дорогу выбегают кабаны и лисы.

Помню, что как-то даже чуть не опоздал на работу, потому что в нашей коммуне фермер перегонял стадо своих коров, полностью перекрыв движение

На машине здесь гораздо удобнее путешествовать, чем на самолете. В Люксембурге прекрасный аэропорт, но большинство рейсов — в деловые центры вроде Франкфурта, а в обычные города, даже в Москву, — только с пересадкой.

Поэтому, когда в школе начинаются каникулы, встает выбор: тратить время на долгие перелеты или поехать на машине. Рядом с Люксембургом очень много интересных мест: Париж, Брюссель, Амстердам, Швейцария, Австрия. Дороги в отличном состоянии, съездить куда-то на выходные — стандартная схема. Плюс можно не переживать, что отменят рейс из-за пандемии или по другим причинам.

Английский не спасет

В Люксембурге три официальных языка — немецкий, французский и люксембургский, который приезжие учат, только чтобы получить гражданство. Которое, кстати, можно получить уже через пять лет после переезда в страну.

Все официальные документы, бланки, формы — на этих трех языках. И никакого английского! Но надо отдать должное— сотрудники госучреждений и международных компаний на нем отлично говорят. А вот на бытовом уровне английский спасет не всегда.

Когда идешь в магазин, в парикмахерскую, в химчистку, садишься в такси — вообще не факт, что с тобой смогут поддержать разговор на английском

Однако в интернациональном Люксембурге это не проблема — всегда найдется человек, с которым можно поговорить. Мне кажется, встретить коренного люксембуржца практически невозможно — разве что редких бабушек и дедушек, которые владеют огромными кусками земли, стоящими миллионы. Все остальные — экспаты.

Люксембург — это настоящий интернациональный котел, в котором собраны представители 170 национальностей. Вся экономика строится вокруг приезжих, поэтому никакого негатива к тем, кто «понаехал», я ни разу не встречал.

Есть здесь и большое русскоязычное сообщество, посольство, даже русская школа, что довольно-таки удивительно для такой маленькой страны. В прошлом году появилось русскоязычное радио! Приезжему в стране сложно потеряться, но сразу советую всем, кто собирается перебраться в Люксембург, записаться на курсы французского языка, чтобы чувствовать себя как рыба в воде.

Трудности перевода

С изучением языков я плотно познакомился в местной школе, куда ходят мои дети. Она ничем не примечательна, кроме одного факта: ожидается, что ребенок при выпуске будет говорить на четырех языках.

Вот как этого добиваются: в садике, куда можно отдать ребенка уже в год, но обычно отдают в четыре года, все обучение, игры и общение с воспитателями — только на люксембургском языке.

Если это частный садик, можно выбрать французский или английский. В семь лет ребенок переходит в школу, где начинается образование на немецком языке, через два года добавляется французский, а в 11 лет дети идут в лицей, где могут выбрать любой другой дополнительный язык.

Моим более взрослым детям пришлось несладко — пришлось учить с нуля два языка. Новорожденному сыну будет полегче, так как среда помогает. Нам с женой тоже пришлось подучиться. Хорошо, что в стране повсюду есть доступ к скоростному интернету, чтобы загуглить перевод текста или правильное произношение фразы.

@andreyromanov77

Надо сказать, что учителя очень стараются и помогают нашим детям, но все же периодически спрашивают, не собираемся ли мы перевести их в другую школу. Для них это неудобная и непривычная ситуация, потому что обычно дети эмигрантов, откуда бы они ни были, говорят либо на французском, либо на немецком.

Люксембургская школьная система образования построена по подобию французской, которая известна своей строгостью. Очень похоже на русские или даже советские школы! Все эти прописи, которые тебе поправляют красной ручкой, плохие оценки за почерк, работа над ошибками, домашние задания с утра до вечера...

У детей даже есть специальные рюкзаки на колесах — тащить все учебники в руках невозможно. Сейчас, конечно, они понемногу адаптировались, но сначала было сложно. Зато папа знает теперь много «полезных» слов на французском языке — например, ластик и пенал.

Страна, где ты уверен в завтрашнем дне

Я пока не знаю, останусь ли в Люксембурге навсегда. Мне нравится, что в этой стране высокий уровень безопасности, и, кстати, пенсии — самые высокие в Евросоюзе. Но и прожиточный минимум — один из самых высоких в Европе. Витрины центральных улиц сияют только самыми престижными марками одежды, обуви и часов.

Просто так новинку от Rolex не купишь. Нужно быть резидентом страны и числиться на хорошем счету у магазина, чтобы тебе позвонили и продали стоящую модель

Страна также знаменита самой большой концентрацией ресторанов с мишленовскими звездами. Правда, все работают и обедают по графику: если выйдешь перекусить позже, как я привык делать, то открыты будут только туристические кафе с минимальным набором «пицца-гамбургер».

Кстати, о еде. Будете в Люксембурге, обязательно попробуйте местное игристое вино — креман. Отличное соотношение качества и цены.

Здесь очень приятно жить. У меня есть прекрасный скриншот с сайта какого-то медиа: «Новости Люксембурга: за сегодня ничего не произошло». Коллеги спокойно отпускают десятилетних детей одних в школу на автобусах, бесплатных для всех, как и весь общественный транспорт.

Здесь не редкость выйти погулять и встретить премьер-министра в центре, без охраны. А мэр Люксембурга — один из самых частых посетителей на местном рынке овощей и фруктов

Темп жизни размеренный, а баланс работы и личной жизни — не просто красивые слова. Но у этого есть и подводные камни. Я до сих пор не могу привыкнуть, что местные провайдер-компании, какой бы крупный проект ты с ними ни делал, никогда не дают своих мобильных телефонов: им можно звонить только на стационарный в рабочее время. Выходные или время после работы — это святое. Нужно иметь очень серьезную причину, чтобы решиться кого-то побеспокоить.

Мне было непросто перестроиться, особенно после крупных городов, но я быстро увидел преимущества жизни в Люксембурге. Мои дети растут в свободной и спокойной атмосфере, а к концу обучения будут говорить на трех языках. Город очень компактный, чистый и красивый, люди доброжелательны и ценят умение «жить для себя и своей семьи». У каждого обязательно есть свое хобби — гольф, лошади, поло, кружки по рисованию и прочим интересам.