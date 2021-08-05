Билл Гейтс сожалеет о романе с сотрудницей Microsoft

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, что сожалеет о романе с сотрудницей своей компании, который случился в 2000 году. Об этом сообщает Hollywood Life.

Этот роман, по информации СМИ, привел к разводу Гейтса с женой Мелиндой. Бизнесмен заявил, что он в настоящий момент «исцеляется, насколько может» вместе с семьей. Он также похвалил свою бывшую супругу и сказал, что они продолжат работать вместе в их благотворительном фонде.

«Это время размышлений, и на этом этапе мне нужно двигаться вперед. Моя работа очень важна для меня», — добавил один из богатейших людей мира.

В мае широкой общественности стало известно, что между Гейтсом и одной из сотрудниц Microsoft в 2000 году завязался роман. Также выяснилось, что бизнесмен проявлял интерес к нескольким другим своим коллегам в корпорации и «Благотворительном фонде Билла и Мелинды Гейтс».

В Microsoft отметили, что два года назад в отношении Гейтса было проведено внутреннее расследование, которое подтвердило внеслужебные связи миллиардера. В 2020 году Гейтс покинул совет директоров корпорации Microsoft, однако связал свой уход с желанием уделять больше времени благотворительности.