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73-летний мужчина мастерски прокатился по улицам Петербурга на скейтборде

Мира Маркина
3 часа назад

Серфер Макс Тимухин опубликовал видео, в котором пожилой мужчина мастерски катается на скейтборде по улицам Санкт-Петербурга. Ролик быстро стало вирусным.

Петербургский серфер встретил мужчину, когда сам ехал на скейтборде рядом с пересечением Светлановского проспекта и проспекта Тореза. Мужчину из видео зовут Игорь, ему 73 года. По словам героя, он катается на скейтборде с 1981 года.

"Я спросил, могу ли я снять, как он спускается, и сделать фото. Он мне немного поведал свою историю — и готово", — рассказал Максим изданию "Бумага".

Максим предложил Игорю прокатиться на своей, современной доске, но Игорю не понравилось. Петербуржец объяснил, что его старый скейтборд намного удобней.

Ролик с Игорем, который лихо и плавно едет с горки, быстро стал вирусным в Инстаграме и Твиттере. Оригинальное видео из Инстаграма @timukhinmax набрало 41 тысячу лайков и почти тысячу комментариев. Русскоязычные и иностранные пользователи отмечают плавную технику катания и пишут, что хотят встретить старость так же.

"Огонь дедуля!!", Вот это круто!!!! Прям надо сохранять для мотивации", "Хочу так в 73", — пишут комментаторы.

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