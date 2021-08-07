Музыканты, заработавшие целое состояние

Известные музыканты, как правило, люди не бедные. Творчество приносит неплохие дивиденды в виде нескромных гонораров и, как следствие, дорогих особняков, машин и прочих прелестей жизни.
Однако не все творческие личности заработали себе "на хлеб с маслом" именно основным видом деятельности. Некоторые "сколотили" свои миллионы благодаря совершенно другими путями.
Как бизнесмен Боно начал реализовывать себя в 1992 году. Напополам с гитаристом группы Эджем Бо музыкант купил прозябающий в бедности двухзвездочный отель в центре Дублина и сделал из него одну из самых дорогих гостиниц мира. Отель The Clarence сейчас имеет пять звезд и приносит своему хозяину стабильный доход.
Легендарная группа, разумеется, заработала приличные суммы и своим творчеством тоже. Но гораздо больше денег музыканты получили в качестве роялти от игры Guitar Hero: Aerosmith. Позволить пользоваться именем группы оказалось гораздо выгоднее, чем продавать мультиплатиновые альбомы.
Существенную часть состояния Кертиса Джексона ("50 Cent"), конечно, составляют гонорары, полученные в результате музыкальной деятельности артиста. Но большая часть его "золотого запаса" — деньги, полученные от удачных вложений. Кертис отличный бизнесмен. Так, например, он заработал около 80 млн. долларов благодаря продаже собственного бренда Vitaminwater компании Coca Cola.
Источник богатства вокалиста легендарной рок-группы не музыка, а алкоголь. Точнее — текила. Хагар — основатель бренда "Cabo Wabo". Этот напиток эксклюзивно однажды подавался в клубах, владельцем которых являлся музыкант. В 2007 году Сэмми продал 80% акций своей компании, заработав на сделке огромные деньги. Сейчас он самый богатый музыкант группы.
Рэпер получил, по его же словам, "достаточно денег, чтобы уйти из музыки и всю жизнь жить в гигантском особняке во Флориде" благодаря Леди Гага. Эту эпатажную певицу "открыл" именно Эйкон, попросив фирму звукозаписи заключить с ней контракт под его лейблом. Леди Гага стала популярнее Эйкона. Но он не в обиде — часть миллионов, которые заработала певица, достались и ему.