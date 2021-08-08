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Сыну Елизаветы II грозит суд из-за обвинений в изнасиловании

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Принцу Эндрю грозит суд из-за обвинений в изнасиловании американки, которое было совершено 20 лет назад. Об этом сообщил адвокат женщины в интервью газете Mail On Sunday.

Сыну Елизаветы II грозит суд из-за обвинений в изнасиловании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 37-летняя американка Вирджиния Робертс (Virginia Roberts), утверждающая, что в 17-летнем возрасте она подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю, может подать в суд Нью-Йорка на сына Елизаветы II в ближайшие дни.

При этом, заявление Робертс примут строго до 14 августа. По американским законам, ранее несовершеннолетние жертвы насилия могли подать иски по подобным делам в судебные органы штата Нью-Йорк в течение пяти лет после наступления 18-летнего возраста, однако в 2019 году процедура изменилась. Теперь возможный период для обращения в суд увеличился.

Окончательное решение о том, подавать ли иск в суд, остается за Робертс. Букингемский дворец ранее заявлял, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с ней, любые утверждения об обратном считались ложными и безосновательными.

В 2015 году Вирджиния Робертс обвинила принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, герцог Йоркский, друживший с Джеффри Эпштейном, был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом. При этом Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Финансисту предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В том же году принц Эндрю временно сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике.

Люди,Елизавета II,
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