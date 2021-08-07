Бывшая жена Гейтса стала одной из богатейших в мире

После официального развода основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс передал бывшей жене акции на общую сумму почти 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, состояние Мелинды Френч Гейтс с момента расставания с предпринимателем увеличилось более чем на 5,7 миллиарда долларов. Это сделало бывшую супругу миллиардера одной из самых богатых в мире людей, передает Bloomberg.

По данным издания, управляющий инвестициями Билла Гейтса фонд Cascade Investment 5 августа перевел бывшей супруге предпринимателя более 3,3 миллиона акций крупнейшего американского автодилера AutoNation. Сейчас их стоимость составляет около 390 миллионов долларов. Также Мелинде Френч Гейтс поступило 2,8 миллиона ценных бумаг John Deere и 9,5 миллиона акций Canadian National Railway, их общая стоимость превышает 2 миллиарда долларов.

При этом бывшая жена Гейтса ранее получила бумаги от Cascade Investment на сумму около 3 миллиардов долларов. Таким образом после развода состояние американки выросло на 5,7 миллиардов долларов, что позволяет включить ее в список богатейших людей мира.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе в мае 2021 года. Они заявили, что приняли решение окончить брак после долгих размышлений, и подчеркнули, что продолжат вместе работать над благотворительным фондом.