"Китай — моя вторая родина": россиянка о жизни в Поднебесной

Анна Кузина с юности мечтала о жизни в Китае. Впервые она побывала там в 2003 году, а позже вернулась и прожила в Поднебесной 14 лет. Теперь Анна — профессиональный китаевед, чемпионка мира по китайскому языку и создатель популярного блога о Китае Twins in China. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» рассказывает ее историю о жизни в Пекине.

Фото: @twins_in_china @twins_in_china

Я стремилась в Китай целенаправленно. Изучать китайский язык было моей мечтой, для этого я поступила на Восточный факультет СПбГУ и в 2003 году, после второго курса, впервые поехала в Пекин на стажировку. Перед отлетом была масса сомнений. Я не знала, что меня ждет, смогу ли я вообще понимать китайский, и поймут ли там меня. Но все равно очень хотелось побывать в этой стране, плюс это была моя первая заграничная поездка. Я даже в самолет садилась со счастливой улыбкой.

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Тогда мне представлялось, что Китай — это место, где живет очень много людей. Знаете, как показывают в новостях: улицы, кишащие людьми, переполненные станции метро, огромные очереди, чтобы попасть в транспорт, пробки на улицах. И очень-очень много иероглифов, все вокруг в светящихся иероглифах. И плюс ощущение какой-то таинственности, мудрости.

Я приехала в Пекин в конце августа, когда температура в городе поднимается до 40 градусов. А я девушка северная, до 17 лет жила в Мурманской области и к такой жаре не привыкла, хотелось мыться с утра до вечера. Именно тогда я впервые узнала, что такое кондиционеры.

Первое время было сложновато, но я была настолько окрылена тем, что наконец-то попала в эту страну, что не обращала на это внимания.

Две недели я толком ничего не ела, питалась одним рисом, потому что просто не хотелось есть. Зато потом, когда волнение прошло, начала все активно пробовать. Китайские блюда оказались настолько вкусными, что пришлось садиться на диету.

Найти общий язык с китайцами оказалось проще простого. Помню, меня поразило то, что все стараются со мной поздороваться. Для них, особенно в то время, белая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами была эдакой диковинкой. Стоило сказать буквально пару слов по-китайски, они тут же хвалили: «О, здорово, как ты круто говоришь».

«Приезжаешь в новое место — будто попадаешь в другую страну»

Через год стажировка закончилась. Уезжать не хотелось, но я понимала, что надо продолжать учебу в Петербурге. И тогда у меня появилась цель: во что бы то ни стало вернуться в Китай. Шанс на это давал всемирный конкурс по китайскому языку, победитель которого получал право на долгосрочное обучение в Китае в любом вузе на выбор. Я усиленно готовилась и победила — стала чемпионкой мира по китайскому языку, причем первой из России.

@twins_in_china

После этого я три года училась в Китае в магистратуре Института международных отношений Пекинского университета, затем устроилась в китайское представительство «Роскосмоса». Сейчас я уже в третий раз проживаю в Китае после перерыва, во время которого возвращалась в Москву.

Мои дочки-близнецы, им по шесть лет, живут в Китае с года. Мне хотелось, чтобы они стали билингвами, и я специально прилагала для этого усилия: разработала собственную методику обучения китайскому по схеме родного языка и стала заниматься с ними с восьми месяцев. В итоге девочки свободно говорят на обоих языках и в сентябре пойдут в китайскую школу.

Наше любимое времяпрепровождение — поездки в парк. Мы просто гуляем, фотографируемся, снимаем видео для наших блогов или для семейного архива.

В Пекине много парков, и девочки обязательно знакомятся с встречающимися китайскими малышами или взрослыми или присоединяются к танцевальным группам, которые всегда есть в пекинских парках.

За городом тоже есть, на что посмотреть. В «Пекинской области», как мы с мужем шутим, очень много красивых заповедников и гор. Cколько лет здесь живем, а по-прежнему находим новые места, красивые пики, водоемы, водопады. Плюс несколько участков Великой Китайской стены.

Много ездили и по другим городам. И, что интересно, когда приезжаешь в новое место, такое ощущение, будто попадаешь в другую страну. Везде своя природа и свои особенности. Чем дальше от столицы, от мегаполисов, тем более аутентичная и любопытная просматривается китайская культура.

«В Китае не считают, что людям нужна приватность»

Многие по-прежнему думают, что если китайское, то дешевое и некачественное. Это неправда. В Китае сейчас очень много качественного товара, и он, пожалуй, превалирует. Цены в Китае тоже давно не такие низкие, как раньше. Если взять, например, мегаполисы вроде Пекина или Шанхая, то здесь и зарплаты выросли, и цены на продукты или услуги. Формально Китай до сих пор считают развивающейся страной, но по факту, если сравнивать его с другими странами, то ясно, что это давно не так.

@twins_in_china

Транспортная сеть растет на глазах. Когда я только приехала, в Пекине было всего три линии метро, представляете? А сейчас больше десяти. Помимо метро, много автобусов, троллейбусов, и никогда не приходится долго ждать транспорта.

К уровню медицинского обслуживания вопросов нет, китайцы очень четко и скрупулезно подходят к обследованию организма. Минус в том, что в Китае не считают, что людям нужна приватность. Дверь в кабинет врача нараспашку, все туда-сюда ходят, даже если принимают другого пациента. У женского врача, помню, все было поставлено на конвейер: пациентки заходили практически одновременно, и их просто по кругу осматривали. Это было очень непривычно и неприятно.

Вот представьте: 2003 год, я прихожу к врачу, непуганые китайцы, которые иностранцев толком не видели, начинают чуть ли не заглядывать в кабинет: «О, иностранец, он болеет? О, иностранец, он ест?»

Конечно, ситуация меняется, и теперь от самих же китайцев можно услышать: «Сейчас в кабинет врача иду я, пожалуйста, не беспокойте и не заходите». Особенно часто это наблюдается в международных отделениях клиник.

«У "русского хлеба" с настоящим русским хлебом ничего общего»

Когда я только приехала в Китай, конечно, были трудности с поиском привычных продуктов. Сейчас все можно посмотреть в интернете, а тогда нам с друзьями приходилось выбирать «на глаз», и, конечно, мы часто ошибались. Все йогурты, например, почему-то были с сахаром, а самые красивые конфеты никуда не годились. И наоборот — то, что выглядело неприметно, оказывалось очень вкусным.

В китайских супермаркетах продается хлеб, который так и называется «русский хлеб». Но когда его попробуешь, выясняется, что он не имеет с настоящим русским хлебом ничего общего. Зато есть хлеб с отрубями, который очень похож на хлеб из наших магазинов. Правда, узнать об этом из его описания невозможно.

Впрочем, так было раньше. А сейчас и йогурты, и другие продукты — на любой вкус. Появилась масса супермаркетов с импортными товарами, просто надо знать места. Плюс помогает интернет. Есть известный портал TaoBao, где можно купить все — от одежды до продуктов питания. С ресторанами и кафе — вообще нет вопросов. Здесь есть и кафе эконом-класса, и гламурные рестораны с высоким уровнем обслуживания.

Когда я только приехала в Китай, поход в кафе для меня, девочки из простой семьи, был чем-то удивительным. Мы ходили туда очень нечасто и только в китайские, потому что нам хотелось пробовать китайские блюда.

Я очень люблю местные праздники: по-моему, все они посвящены какой-то определенной вкусной штуке, какому-то блюду. Например, на Китайский Новый год принято готовить пельмени — это самая главная новогодняя еда. Хлопушки, салюты, фейерверки и вся эта новогодняя атмосфера растягиваются на целые две недели. Причем это не просто две недели выходных. У каждого дня свои традиции, свои обычаи.

Еще очень хорош праздник середины осени. В этот день принято есть лунные пряники. Мне очень нравится и этот десерт, и смысл праздника: считается, что в этот день самая круглая луна, поэтому его нужно провести в кругу семьи. Если же близких рядом нет, можно встать к окну и полюбоваться луной, зная, что где-то в этот момент они тоже на нее смотрят, и это вас объединяет.

@twins_in_china

Сейчас мы живем в Пекине и питаемся довольно интернационально. Дома едим русские блюда, а если идем в ресторан, то можем выбирать кухню любой страны мира: и индийскую, и тайскую, и китайскую, и какую угодно. Все очень вкусно и аутентично. Но опять же, надо знать места.

«У нас такое сочли бы невоспитанностью»

В Китае люди очень позитивные и дружелюбные. Они всегда здороваются, всегда готовы пойти навстречу и помочь, если обращаешься к ним с каким-то вопросом. В ситуациях, когда у нас народ пройдет мимо и сделает вид, что ничего не происходит, они выстраиваются в круг, рассматривают, задают вопросы. У нас такое сочли бы невоспитанностью, и зря. Подобное любопытство — это часть китайской культуры.

Однажды я попала в небольшую аварию. Собрались люди, другой водитель выскочил и начал доказывать, что я нарушила какие-то законы. Хорошо хоть никто не пытался его защищать, все просто молчали. Потом приехали полицейские, они посмотрели по камерам и объявили, что я ничего не нарушала. Я очень удивилась, потому что обычно китайцы друг друга защищают (это, кстати, то, чего нам, русским, не хватает). И когда я увидела, что этот полицейский при таком национальном характере сказал, что, нет, эта иностранка не виновата, расходимся, — это было суперкруто.

Говорят, иногда местные жители бывают очень громкими, но я этого уже не замечаю — привыкла. Сложнее привыкнуть к тому, что китайцы любят фотографироваться с иностранцами. Они фотографируются со мной, с моими детьми. Многих это раздражает, но я понимаю, что китайцы делают это только из добрых побуждений.

Любимое китайское развлечение — это караоке-бары. Мы в первый раз опробовали караоке-бар, когда только приехали в Китай. Я совершенно не ожидала, что китайцы так любят петь. И еще большим шоком было, что китайцы любят петь «Подмосковные вечера» и «Катюшу». Это, кстати, чуть ли не первое, что они вспоминают, когда слышат, что ты из России.

Конечно, есть много стереотипов о русских. Здесь еще с 90-х считают, что в России мало овощей, что мы любим хлеб и картошку, что русский шоколад самый вкусный, и что русские люди умеют расслабляться.

Особенно любят поболтать об этом таксисты. Первое, что они говорят: «О, Путин, какой он красивый, какой у вас крутой президент, мы все им восхищаемся». Дальше: «Русские красотки! У вас, наверное, все такие красивые, как ты». Потом спрашивают: «А почему русские девушки зимой ходят с голыми ногами? Вам не холодно?» Они насмотрелись, что у нас девушки часто ходят в тонких колготках, а сами китайцы очень любят одеваться тепло.

@twins_in_china

Дальше спрашивают: «Ты, наверное, любишь водку?» Я говорю: «Нет». Они такие: «Вау, как такое может быть, вы же там, наверное, все умеете пить?» Причем имеется в виду не то, что русские — алкоголики. Нет-нет, ни в коем случае. В Китае умение пить вызывает именно восхищение. Они считают, что русские — очень сильный народ, волевой, боевой. Скажут, как отрежут, еще и выпить умеют. Для них это проявление силы, мощи.

«Люди по-прежнему не путешествуют за границу»

Фактически, Китай — это первая страна, которая столкнулась с пандемией COVID-19. В конце января 2020 года в России все еще было спокойно, а мы уже надели маски. Помню, катались на машине, видели пустые улицы, это выглядело зловеще.

Но китайское правительство очень быстро приняло меры. Ввели коды здоровья, везде поставили тепловизоры, всем мерили температуру, и, благодаря таким слаженным действиям, Китай довольно-таки быстро остановил распространение инфекции. Люди по-прежнему не путешествуют за границу, но внутри страны жизнь вернулась на прежние рельсы. Все чувствуют себя спокойно и в безопасности.

Я человек, который привык свободно перемещаться по миру, и хотя бы раз в год возвращаюсь в Россию. А из-за пандемии я уже два года не была дома. И это, пожалуй, для меня главная моральная потеря.

@twins_in_china

В экономическом плане особого ущерба не было. Правда, по своей школе Twins Chinese я ощущаю, что люди заняли выжидательную позицию в плане китайского языка. Все поделились на два лагеря: одни понимают, что Китай стал еще более перспективной страной, а другие ждут, когда страна откроется, и решили, что если и будут заниматься языком, то потом. В целом для меня и моего бизнеса это крутой опыт, мы за это время очень выросли, подготовились и очень ждем открытия границ и новых учеников.