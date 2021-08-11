История страсти Джойс МакКинни, похитившей любимого

На что может пойти женщина ради любви? История безумной страсти Джойс МакКинни, которая охотилась за своим возлюбленным долгие годы, доказывает, что на многое.

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Как умница и тихоня, которая лишилась девственности в 25 лет, стала героем секс-скандала? Почему королева красоты влюбилась в мормона и была готова пойти за ним на край света? Как закончилась эта безумная история страстной любви, которую СМИ превратили в порно-триллер? Читайте в нашем материале.

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Большинство историй о любви, как правило, рассказывают о возвышенных чувствах, преданности и самопожертвовании. Но иногда чувство замешано на эгоизме, безумной страсти, жестокости и даже криминале. Одним из ярких и неоднозначных примеров может служить история безумной любви Джойс МакКинни к Керку Андерсону.

С чего все начиналось

Джойс МакКинни родилась в небольшом городке в штате Северная Каролина. Она была одной из тех правильных девочек, которые встречаются только с успешными мужчинами, выходят за них замуж, живут в уютном доме за белым забором и вполне довольны своей жизнью. Джойс поздно начала ходить на свидания, участвовала в программе для детей с высоким интеллектом. Кстати ее IQ составлял 168.

Родители Джойс МакКинни работали в школе: отец был директором, а мать преподавала английский язык. В 22 года девушка стала победительницей конкурса красоты в штате Вайоминг.

Умница и красавица МакКинни получила сразу два диплома: сначала окончила университет Северной Каролины, а затем университет Брайгема в штате Юта, куда ее семья перебралась на постоянное место жительства. Это был самый центр мормонской общины. Роковым не только для нее, но и для Керка Андерсона стал 1975 год – начало безумной, преступной и всепоглощающей любви. Джойс страстно возжелала молодого и застенчивого прихожанина из секты мормонов.

Пламя любви

Керк Андесон не производил впечатления эталона мужской красоты. Это был довольно полный, выше среднего роста, застенчивый и угловатый сын уборщика. Несмотря на это Джойс МакКинни овладела безумная страсть. Она уже строила планы на будущее, придумывала имена совместным детям и не мыслила вариантов дальнейшей жизни без предмета своей страсти. В итоге 19-летний парень не смог отказать 25-летней красавице-блондинке.

Они были влюблены друг в друга, вместе лишились невинности, но юного мормона терзали муки совести из-за добрачной связи. Его родители осуждали отношения с женщиной, которая старше их сына на 6 лет. К тому же законы секты мормонов категорически запрещали добрачные половые связи. Это стало сокрушающим ударом по пламенной страсти женщины к мужчине.

В погоне за счастьем

Когда Керк покаялся перед своим духовником, члены мормонской секты решили, что молодого человека нужно срочно спасать и увести подальше от этой «греховной» связи. По заданию старейшин юноша уехал в Калифорнию, чтобы там в качестве миссионера нести прихожанам Слово Божие.

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Но Джойс МакКинни нашла своего возлюбленного и там – страсть вспыхнула с новой силой. Вскоре Керка Андерсона перевели в штат Орегон, но страстно влюбленная королева красоты «чудесным» образом тоже оказалась там. После этого было решено отправить неудачливого любовника за океан, в Европу.

«Я любила его так сильно, что забралась бы ради него на Эверест с фиалкой на носу», – говорила Джойс МакКинни.

На этот раз девушке очень трудно было выяснить, куда исчез ее возлюбленный. Пришлось нанимать частных детективов. Но, несмотря на их старания, обнаружить юношу не удавалось. Деньги заканчивались, а попытки разыскать Керка заканчивались ничем. Джойс отправилась в Голливуд с надеждой сделать там карьеру, стать звездой и заработать необходимые средства.

«Она была потрясающе красива. Я безумно желал ее, но она твердила только о Керке. Кроме него, для нее не существовало никого», – вспоминал один из ее приятелей того времени.

Увы, но Голливуд отверг влюбленн Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru ую блондинку. Тогда настойчивая красавица решила подзаработать денег, участвуя в сомнительных фотосессиях для неприличных журналов. Позже эти фотографии опубликуют практически все СМИ Старого и Нового Света.

В своем стремлении обладать любимым человеком Джойс МакКинни не останавливалась ни перед чем. Она даже стала работать девушкой по вызову, чтобы раздобыть деньги на детективов и найти своего возлюбленного, но принципиально занималась с клиентами исключительно оральным сексом. Если же они хотели классического контакта, на помощь Джойс приходила русская студентка Лола.

«Я просто хотела спасти Керка»

В первую очередь пылкая и влюбленная женщина пыталась освободить Керка из-под влияния идеологии мормонов. Она хотела сделать своего возлюбленного «счастливым» в собственно понимании этого слова. Поиски Андерсона все-таки увенчались успехом, но для достижения цели Джойс нужен был помощник.

Она нашла его по объявлению в газете в лице 22-летнего архитектора Кита Мэя, которому девушка рассказала свою драматическую историю любви. Этот парень стал одержим Джойс, также, как и она была Кирком. Мэй проникся пониманием и состраданием. Его даже не смутил бутафорский пистолет в чемодане с вещами. Мужчина понял, что одними уговорами вопрос не решится и согласился участвовать в авантюре.

Похищение любимого

Это произошло 14 сентября 1977 года. По версии Джойс, Керк, увидев ее, был неимоверно рад и сразу же сел в машину, чтобы последовать за своей любимой. Однако сам мормон рассказывал совершенно другую историю: к нему подошел человек и, угрожая пистолетом, приказал следовать за ним. Когда он сел в машину, его усыпили хлороформом, и очнулся он уже в каком-то доме.

А в уютном любовном гнездышке уже все было готово для приема желанного гостя. Любимые блюда, напитки, роскошная постель. А чтобы гость не вздумал скоропостижно покинуть этот «рай», его приковали наручниками с длиной цепью. Джойс МакКинни предупредила своего избранника, что он будет находиться здесь один, два или три месяца, пока не забеременеет. После трех суток любовных утех, обессиленный Керк поклялся жениться на Джойс. Женщина поверила и освободила узника.

Но вероломный любовник тут же сбежал и отправился за помощью в полицию. Спустя три дня парочка похитителей была арестована.

Британские СМИ сделали из секс-скандала сенсацию

Джойс заняла первые строчки газет, стала главной героиней британских новостей. Журналисты, веселясь, выдвигали десятки версий, пытаясь понять, как среднего роста девушка весом 50 кг смогла изнасиловать мужчину под два метра ростом и весом 107 кг? В камеру Джойс приносили целые мешки писем от восторженных мужчин с призывами: «Похить меня!» — с указанием адреса и приложенной подробным описанием, как проехать.

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Таблоиды Соединенного Королевства очень долго смаковали эту историю. О ней писали все издания: эффектная блондинка, одержимая страстью к мормонскому миссионеру, стала центром внимания Британии на протяжении целого года. К огромному сожалению девушки таблоид «Daily Mirror» нашел и опубликовал ее фотосъемки в бондаже и рассказал не только о ее модельном прошлом, но и о том, как она торговала телом.

Суд и побег

По британским законам Джойс МакКинни и Кит Мэй могли понести наказание за похищение и незаконное лишение свободы с применением муляжа огнестрельного оружия. Обвинение в фактическом изнасиловании отклонили – такого вида преступления, как изнасилование женщиной мужчины в Уголовном кодексе этой страны не существовало.

Преступников выпустили под незначительный по размерам залог, но на заседание суда, которое должно было состояться 2 мая 1977 года, они не явились. Позже выяснилось, что парочка по поддельным паспортам в составе актерской труппы глухонемых выехала в Ирландию, а затем через Канаду в США. Незадачливую любовницу вскоре арестовали, но британские власти в память о необычной истории и трагической развязке не стали требовать ее экстрадиции.

Еще одна встреча с любимым

Неожиданная и финальная встреча безумно влюбленной Джойс и фанатично преданного мормонам Керка состоялась в 1984 году на одной из проповедей Андерсона в Солт-Лейк-Сити. Он сразу же узнал свою «мучительницу» в толпе прихожан и сообщил в полицию. При задержании в машине у МакКинни обнаружили цепь и наручники.

Полиция предположила, что сладострастная леди вновь замышляет похищение «для любви». Ее предупредили, что новая попытка может закончиться крупным штрафом или, даже, тюремным заключением.

Фильм «Таблоид»

В 2010 году мир в очередной раз вспомнил о «похитительнице мужчин». Документалист Эррол Моррис снял фильм «Таблоид», в котором постарался проследить судьбу главных героев тех событий. Что они говорят и думают о событиях тех дней 30 с лишним лет спустя?

Керк Андерсон обзавелся женой и детьми и наотрез отказался от встречи с документалистами. Мормонский проповедник навсегда вычеркнул из своих воспоминаний те три дня в «любовном гнездышке». А Джойс с энтузиазмом отнеслась к съемкам в фильме о себе. 60-летняя женщина до сих пор уверена, что Керк любил ее. Семью она так и не создала, потому что кроме ее мормона ей был никто не нужен.

«Это были три самых счастливых дня в моей жизни. Это была настоящая романтическая любовь. Но мормоны во второй раз отняли у меня Керка, и мое сердце с той поры разбито. Я ни в чем его не виню, это мормоны заставили его говорить обо мне всю ту страшную ложь. Я любила его, и сейчас его люблю, и хочу только поведать миру свою правду», — говорит она в камеру.