Как Фидель Кастро пережил более сотни покушений

13 августа 1926 года родился Фидель Кастро — революционер и партийный деятель, руководивший Кубой почти 50 лет. В течение всей карьеры жизнь вождя постоянно находилась под угрозой. "Рамблер" рассказывает, как Кастро удалось избежать более сотни покушений.
В прессе часто упоминают 638 попыток покушений, хотя многие журналисты считают это число преувеличенным. В книге "Тайная жизнь Фиделя Кастро" бывший охранник вождя отмечает, что на деятеля покушались примерно 100-200 раз. Бывший руководитель ЦРУ Брайан Лателл упоминал о существовании двух-трех попыток, каждая из которых "была далека от цели".
Правительство США активно боролось с лидером революции. По утверждению кубинских спецслужб, больше всего покушений было совершено при президенте Рональде Рейгане (197), меньше всего при Джордже Буше-старшем (16). Данные Государственного департамента США не дают точного количества, однако подтверждают, что попытки были — с начала правления Кастро до 1963 года.
Удивительно, что покушения никак не повлияли на здоровье Кастро, а скончался политик от естественных причин. Сам Фидель отшучивался:
"Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль".
Политик немного лукавил: он со своей командой тщательно охранял собственную безопасность. Например, на незначительные встречи и собрания ходили двойники Кастро, а не сам лидер. Вождя постоянно сопровождали несколько охранников и доктора, которые проверяли еду и напитки на наличие ядов. Наконец, политик постоянно менял адреса и редко засиживался надолго в одном месте.