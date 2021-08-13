Как Фидель Кастро пережил более сотни покушений

13 августа 1926 года родился Фидель Кастро — революционер и партийный деятель, руководивший Кубой почти 50 лет. В течение всей карьеры жизнь вождя постоянно находилась под угрозой. "Рамблер" рассказывает, как Кастро удалось избежать более сотни покушений.

В прессе часто упоминают 638 попыток покушений, хотя многие журналисты считают это число преувеличенным. В книге "Тайная жизнь Фиделя Кастро" бывший охранник вождя отмечает, что на деятеля покушались примерно 100-200 раз. Бывший руководитель ЦРУ Брайан Лателл упоминал о существовании двух-трех попыток, каждая из которых "была далека от цели".

Видео дня

Правительство США активно боролось с лидером революции. По утверждению кубинских спецслужб, больше всего покушений было совершено при президенте Рональде Рейгане (197), меньше всего при Джордже Буше-старшем (16). Данные Государственного департамента США не дают точного количества, однако подтверждают, что попытки были — с начала правления Кастро до 1963 года.

Кастро дарили носовой платок и акваланг, начиненные болезнетворными бактериями, но в последний момент презенты не доходили до адресата. Политику пытались преподнести отравленные и взрывающиеся сигары, однако Кастро на момент покушения уже бросил курить. Однажды любовница вождя Марита Лоренц попыталась пронести отравленные таблетки в своем креме, но желатиновая оболочка пилюль растворилась в средстве. Машину вождя не раз обстреливали, но сам Кастро каким-то образом оставался невредимым. Один из шпионов не выстрелил в Кастро, хотя лежал с ним рядом в палаточном лагере, потому что вождь добродушно накрыл его одеялом. Интересно не только невероятное количество попыток, но и способы покушения.

Удивительно, что покушения никак не повлияли на здоровье Кастро, а скончался политик от естественных причин. Сам Фидель отшучивался:

"Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль".