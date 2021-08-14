Лили Эберт — 97 лет, она живет в Великобритании. В прошлом году женщина успешно победила COVID-19, и об этом в Twitter рассказал ее правнук, 17-летний Дов Форман.

«Моя 97-летняя прабабушка, Лили Эберт, выжившая в Освенциме, только что вылечилась от COVID-19. Сегодня она пошла на свою первую прогулку за месяц после чудесного выздоровления. Настоящий боец! » — подписал фото Дов.

Твит стал вирусным, и подписчики попросили парня завести прабабушке TikTok. Аккаунт @lilyebert быстро стал популярным и набрал 1,2 миллиона подписчиков. Пользователи оставляли вопросы для Лили о ее прошлом, а также спрашивали ее мнения о разных исторических событиях.

Лили из венгерского города Боньхад. Когда ей было 20 лет, Лили с мамой, братом и сестрами отправили в концентрационный лагерь Освенцим. Маму и брата увели в газовые камеры, а Лили с сестрами жила в бараках следующие четыре месяца.

Лили делится историями о своей жизни в лагере, а также о последующей мирной жизни в Швейцарии и Великобритании. Женщина рассказывает не только о страшных моментах, но и вспоминает, о чем думали и о чем мечтали они с сестрами. Например, в лагере девушки скучали не по чему-то сладкому, вроде пирожных, а по простому хлебу.

Кроме того, Лили дала напутствие молодежи: