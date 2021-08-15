Активисты, которые устраивали самые долгие голодовки

Голодовка — добровольный отказ от принятия пищи в знак протеста. "Рамблер" собрал пять активистов, которые использовали голодовку как инструмент борьбы с несправедливостью.

Фото: Кадр из фильма "Голод" Кадр из фильма "Голод"

Сезар Чавес

Видео дня

За что боролся: права трудящихся и мигрантов

Сезар Чавес родился в 1927 году в бедной семье мексиканского происхождения, живущей в Аризоне. В подростковом возрасте, работая на калифорнийских фермах, Чавес был потрясен отношением американцев к мигрантам. К работникам относились не как к силе, а как к рабам или скоту.

В 1962 году мужчина основал национальную ассоциацию рабочих сельского хозяйства и начал организовывать протесты, собрав вокруг себя тысячи сторонников. Чавес устраивал несколько голодовок в поддержку трудящихся. Самая длинная длилась 36 дней, в результате мужчина похудел 13 кг. Сезар умер в 1993 году, возглавляя очередной бойкот.

Соланж Фернекс

За что боролась: ядерное разоружение

Один из самых влиятельных политиков своего времени родилась во Франции в 1934 году. Соландж занималась повышением осведомленности населения о влиянии ядерной энергетики на окружающую среду, помогала детям жертв катастрофы в Чернобыле. В 1983 году женщина приняла участие в серии голодовок в поддержку ядерного разоружения "Пост за жизнь". Голодовка Соландж длилась 38 дней.

Бобби Сэндс

За что боролся: права политзаключенных

Бобби родился в католической семье в 1954 году. В 1972 году мужчина присоединился к Ирландской республиканской армии группировке, которая добивалась полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства. В 1977 году за перестрелку мужчину приговорили к тюремному заключению. В неволе Бобби стал зачинщиком печально известной "ирландской голодовки", которая должна была защитить права политических заключенных и вернуть им особый статус. Через 66 дней после начала акции Сэндс умер от истощения в тюремном госпитале.

Бхагат Сингх

За что боролся: устранение дискриминации против индийских заключенных

Сингх стал одним из основных участников движения за независимость Индии от Великобритании. На одном из протестов Бхагат кинул в полицейских импровизированную бомбу, его арестовали и отправили в тюрьму. Там активист объявил голодовку, требуя улучшения одежды и гигиенических норм, а также отмены физического труда. Забастовка сильно увеличила привлекательность Сингха в глазах индийской общественности и повлекла всплеск анти-британских настроений. Сингх прекратил забастовку спустя 116 дней.

Иром Чану Шармила

За что боролась: отмена закона об особых полномочиях вооруженных сил