За что выгнали пятого участника The Beatles

16 августа 1962 барабанщика Пита Беста исключили из состава группы The Beatles. На его место пришел Ринго Старр, который стал участником классического состава ливерпульской четверки. «Рамблер» рассказывает, почему первого барабанщика выгнали из коллектива.

Фото: Leslie Spear/Flickr Leslie Spear/Flickr

Точная причина увольнения Пита Беста до сих пор неясна. Менеджер группы Брайан Эпстайн рассказывал, что решение далось нелегко. У начинающей группы была местная популярность во многом благодаря Питу, однако другой барабанщик помог бы вывести популярность группы на новый уровень. В итоге менеджер рискнул — и, как показывает история, не ошибся. Фанаты и музыковеды составили несколько возможных причин увольнения Беста.

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Версия 1: он не так играл

Ни менеджера The Beatles Брайана Эпстайна, ни продюсера Джорджа Мартина не устраивала «тяжелая» игра Беста на барабанах. Инженер Норман Смит из звукозаписывающей студии «Abbey road» в интервью 2006 года заявил, что «в основном все сводилось к тому, что он играл, а не к тому, как он играл».

Когда пришла пора первых записей, Джордж Мартин посчитал, что грубая манера Беста не сочетается с игрой других участников. Менеджер хотел заменить его опытным студийным барабанщиком только для записи, что было обычной практикой в то время. Однако подобная замена стала предлогом, чтобы остальные в группе предложили его уволить. Годы спустя Мартин заявил, что чувствует вину за то, что предложил заменить Беста на другого барабанщика.

Версия 2: он не дружил с остальными

Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон были неразлучны и в горе, и в радости. Бест существовал как будто отдельно. В книге Синтии Леннон «Джон» бывшая жена «битла» рассказывала, что трио проводило время вместе, сочиняя песни или перекидываясь внутренними шутками. Бест после концертов и репетиций обычно уезжал домой. Пит был занят другими вещами: в отличие от парней, он хорошо сдал школьные экзамены и подумывал поступать в педагогический колледж.

Во время гастролей члены группы пристрастились к запрещенным веществам, но Бест всегда от них отказывался. Кроме того, барабанщик не был поклонником фирменного стиля: выступал в коротких безрукавках, а не в кожаной куртке (правда, впоследствии согласился ее надеть), отказывался делать фирменную битловскую прическу. Позднее Маккартни заявлял: «Мы были дурацким трио, а Пит, возможно, был немного разумнее».

Версия 3: ему завидовали

Увольнение Беста восприняли в штыки преданные фанаты: Пита считали самым красивым. Именно его выходы сопровождались криками и обмороками девушек, когда группа выступала в британских и немецких пабах. Остальные трое не хотели быть на заднем плане. Впрочем, Леннон позднее заявлял, что версия про зависть полностью выдумана.