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Познер раскритиковал российское образование

Lenta.ru
2 часа назад

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер высказался о российском школьном образовании. Мнением он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Познер раскритиковал российское образование
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Познер раскритиковал систему обучения детей в школах.

«В какой-то степени я общаюсь со школьными учениками время от времени и, как мне кажется, у них какое-то очень одностороннее образование, в котором практически отсутствует гуманитарное начало. Без этого, мне кажется, не складывается человек», — заявил журналист.

Телеведущий также отметил, что не является поклонником цифровизации школьного образования.

«Тем не менее, я не могу дать какую-то оценку. Все-таки говорить о вещах, которые не понимаешь, не следует. <...> Вы понимаете, я не эксперт», — подчеркнул Познер.

Ранее Познер раскритиковал советское образование. По словам журналиста, в СССР хорошо преподавали точные науки — математику, физику и химию. Однако к гуманитарным предметам в школах относились по-другому. Тогда же он заявил, что сочинения нынешних школьников вызывают у него «в лучшем случае смех».

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