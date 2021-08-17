Лоза признался, что обеднел

"Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее. Хотел сделать оградку – цены выросли на металл в два раза. Не сделал. Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали ",