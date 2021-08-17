Лоза признался, что обеднел

Советский музыкант Юрий Лоза признался, что его доходы резко упали на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал изданию Teleprogramma.pro.
Как заявил Лоза, его доходы по сравнению с 2019 годом стали меньше вдвое.
"Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее. Хотел сделать оградку – цены выросли на металл в два раза. Не сделал. Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали ",
- рассказал он, комментируя свое финансовое положение.
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