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Лоза признался, что обеднел

Стелла Шмель
1 час назад

Советский музыкант Юрий Лоза признался, что его доходы резко упали на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал изданию Teleprogramma.pro.

Лоза признался, что обеднел
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявил Лоза, его доходы по сравнению с 2019 годом стали меньше вдвое.

"Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее. Хотел сделать оградку – цены выросли на металл в два раза. Не сделал. Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали ",

- рассказал он, комментируя свое финансовое положение.

Ранее "Рамблер" писал, что раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева.

Люди,Борис Моисеев,Юрий Лоза,
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