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Сварщик из Дагестана превратил металлолом в предметы искусства

Lenta.ru
30 минут назад

Сварщик из Дагестана Нурмагомед Омаров превратил груду старого металла в предметы современного искусства — его скульптуры демонстрировались на персональной выставке в Музее истории города Махачкалы. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Сварщик из Дагестана превратил металлолом в искусство
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для своих работ мужчина использует ненужные или старые детали от различных транспортных средств и бытовой техники — гайки, болты, пружины от велосипеда, решетки, прутья и прочее.

Героями его работ зачастую становятся персонажи из мультфильмов и музыканты — играющих на инструментах металлических фигур в человеческий рост сварщик может сделать без предварительного эскиза.

Средняя цена скультуры авторства Омарова колеблется в районе 30-35 тысяч рублей, однако умелец признается, что сам он заниматься торговлей.

«Я не умею называть цены, люди часто сами назначают цену, я долго не торгуюсь. Делать умею, продавать не умею, не мое», — рассказал мастер.

Ранее в августе житель Пскова смог восстановить раритетный мотоцикл 1941 года. Мужчина приобрел транспортное средство еще в начале 1990-х, когда оно было в разобранном состоянии. На протяжении пяти лет он самостоятельно собирал его заново «до последней гайки».

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