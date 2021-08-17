Где сейчас живет и чем занимается Сноуден

Об Эдварде Сноудене весь мир узнал в 2013 году, когда он передал газетам The Washington Post и The Guardian часть секретных материалов о массированной слежке американских спецслужб. Свой поступок Сноуден объяснил желанием рассказать обществу правду. Ему предъявили обвинение по двум статьям закона о шпионаже и за кражу собственности правительства США – за все это ему на родине грозит до 30 лет тюрьмы. В материале "Рамблер" расскажет, где сейчас живет и чем занимается Эдвард Сноуден.

Вспомним, что случилось после передачи важных бумаг. В первую очередь, Сноуден улетел в Гонконг, откуда направил запросы о предоставлении убежища в 27 государств. Но гарантии невыдачи его США смог предоставить только Эквадор. Туда Сноуден вылетел 23 июня через Москву и Кубу. Однако из-за того, что Куба под давлением США пообещала отказать в посадке самолета "Аэрофлота", Эдвард остался в столице, где он попросил временное убежище. Российские власти согласились с условием, что Сноуден прекращает всякую деятельность против Соединенных Штатов. Спустя время он получил временное убежище на год, потом вид на жительство в РФ сроком на три года, а затем и вовсе бессрочное.

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С момента прибытия в Россию Сноуден живет в Москве. В период с 2014 по 2017 год он дистанционно работал ректором шотландского Университета Глазго, а с 2014 входит в совет директоров американского фонда "Свобода прессы". Также Эдвард за это время успел опубликовать статьи и дать несколько интервью различным иностранным изданиям. В одном из них он заявил, что мог бы вернуться в США и предстать перед судом, если его дело рассмотрят справедливо и объективно.

@lsjourney

В 2017 году Сноуден женился на своей девушке Линдси Миллс, которая прилетела к нему в Россию. С Линдси он начал встречаться еще в 2009 году. А в конце 2020 года у пары родился сын.