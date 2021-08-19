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Принц Гарри раскроет правду о своем настоящем отце и любовнике принцессы Дианы

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В своих мемуарах принц Гарри впервые прокомментирует слухи о том, что его настоящим отцом был любовник принцессы Дианы. Об этом пишет журнал Radar Online со ссылкой на собственный источник в издательском бизнесе.

Принц Гарри раскроет правду о своем настоящем отце
Фото: Doug Peters / Legion-mediaDoug Peters / Legion-media

По словам собеседника журнала, в прошлом Гарри никогда не касался слухов об отцовстве, но теперь он раскроет правду.

«Даже принцу не дадут аванс величиной 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»), если тот не готов рассказать обо всем», — утверждает он.

По некоторым данным, настоящим отцом принца Гарри был не принц Чарльз, а любовник принцессы Дианы майор Джеймс Хьюитт, с которым она познакомилась во время уроков верховой езды. Сам Хьюитт опровергал слухи, поскольку роман, с его слов, начался уже после рождения Гарри.

Ранее сообщалось, что Гарри договорился с издательством Penguin Random House о публикации своих воспоминаний и получил крупный аванс. Королевский биограф Анджела Левин утверждала, что книга будет посвящена гибели принцессы Дианы.

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